(Pocket-lint) - O EA Play Live será transmitido online em 22 de julho de 2021, com FIFA 22 destinado a ser um dos maiores jogos apresentados.

Os fãs ficarão ansiosos para ver ao menos um vislumbre do lançamento deste ano, com alguns de seus novos recursos a serem destacados (espero).

No entanto, graças a vários vazamentos, na verdade já sabemos algumas coisas sobre isso. É por isso que elaboramos este guia prático sobre FIFA 22 com base no que sabemos até agora.

Ainda não ouvimos uma data de lançamento confirmada - que provavelmente será anunciada no EA Play Live - mas podemos dar um palpite.

Os últimos cinco jogos da FIFA foram lançados no final de setembro / início de outubro e sempre em uma sexta-feira (com os membros do EA Play ganhando acesso antecipado a uma versão por tempo limitado e aqueles que pré-encomendaram podem jogar o jogo completo mais cedo também).

Nossa estimativa, portanto, é que FIFA 22 seja lançado em 30 de setembro ou 8 de outubro de 2021. Ambos correspondem às datas tradicionais de lançamento da série.

Atualizaremos quando a EA anunciar oficialmente a data de lançamento.

Sem detalhes oficiais, telas ou trailers ainda, temos que nos contentar com vazamentos. No entanto, já existem alguns trechos interessantes por aí, principalmente graças a um beta fechado muito limitado que foi distribuído para um punhado de influenciadores e defensores da FIFA.

Posteriormente, foi retirado e cancelado, mas não antes de uma série de imagens e recursos que vazaram chegar à rede.

O tweeter da FIFA @KingLangpard conseguiu compartilhar alguns dos melhores.

Em vez de um campo de pontos, os mapas de calor no FIFA 22 beta se parecem mais com a cobertura de futebol real.

Os gols esperados (direto dos livros da Opta) também chegaram ao jogo - eles diferenciam os chutes a gol e aqueles que realmente tiveram chance de ser um gol.

Mapas de calor novos e atualizados estão no FIFA 22.



Os objetivos esperados também estão incluídos como uma estatística! #LangpardLeaks # FIFA22 pic.twitter.com/sTpsiawwTz - FIFA 22 NEWS AND LEAKS (@KingLangpard) 26 de junho de 2021

Há relatos de novas mecânicas de passagem, embora tenha havido poucos exemplos vazados sobre o que isso implica.

Existem controles de troca de jogador manuais adicionais. Como KingLangpard diz, agora você pode pressionar R3 (o botão direito) e mover o stick em direção a um dos três jogadores mais próximos (eles têm uma seta mostrando a direção).

Isso não substitui a alternância de um botão ou o toque do botão direito, apenas oferece outra opção.

RECURSOS DE JOGABILIDADE NO BETA.



Troca de jogador:



Ao defender, pressionar R3 permite que você escolha entre 3 dos jogadores mais próximos e todos eles têm uma seta definida para a direção para a qual você move o R3



Também é possível usar R1 ou mover o controle direito normalmente. - FIFA 22 NEWS AND LEAKS (@KingLangpard) 23 de junho de 2021

Segundo homem pressionando

Parece que a EA está diminuindo a pressão do segundo homem para torná-lo menos eficaz ao longo de um período de tempo.

2º homem imprensa:



É nerfado um pouco, há uma pequena seta verde acima do jogador que é o 2º homem pressionando e se esgota rapidamente (3-4 segundos no máximo), assim que esgota a pressão do jogador não é tão intensa e basicamente inexistente, também puxa seu jogador fora de posição. - FIFA 22 NEWS AND LEAKS (@KingLangpard) 23 de junho de 2021

De acordo com aqueles que jogaram o beta até agora, cruzar e cabecear são muito poderosos. Isso provavelmente será ajustado antes do lançamento.

Há más notícias para aqueles que gostavam de trollar os adversários com inúmeras noz-moscada.

Observe que todos esses recursos vazados são baseados em uma versão beta do mecanismo de correspondência. Alguns serão ajustados maciçamente antes do lançamento, alguns podem nem mesmo entrar no jogo.

Incluiremos telas oficiais (e trailers) quando disponíveis. Por enquanto, aqui estão algumas das imagens que vazaram do beta fechado.

Ainda não há uma palavra oficial sobre em que plataformas o FIFA 22 estará disponível, mas considerando o quão cedo ainda estamos na atual geração de consoles, ficaríamos muito surpresos se não fosse exatamente a mesma lista do FIFA 21.

Isso significaria que uma versão padrão do FIFA 22 estará disponível no PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. É provável que uma versão avançada seja lançada para PS5, Xbox Series X / S e Windows (embora o último tenha apenas uma edição padrão, diferente da próxima geração da última vez).

Outro trecho que ouvimos é que a ex-futebolista feminina da Inglaterra e do Arsenal, agora comentarista de TV, Alex Scott, será a primeira mulher a aparecer como comentarista na história da série.

Escrito por Rik Henderson.