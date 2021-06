Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os Sims há muito são uma grande parte da cultura global de jogos, mesmo que não seja necessariamente o jogo que mais chama a atenção e possa não ter um evento esportivo chamativo para acompanhar.

Agora está usando um pouco dessa influência cultural para organizar um grande evento no jogo, Sims Sessions - um festival de música que celebra o legado de sua famosa linguagem distorcida, Simlish.

De 29 de junho a 7 de julho, seus Sims poderão visitar o festival e ouvir apresentações de artistas como Bebe Rexha, Glass Animals e Joy Oladokun, entre outros, com destaques de mais de 500 músicas que The Sims trabalhou com artistas para converter Simlish ao longo dos anos.

Haverá também opções de moda expandidas para você escolher, para obter aquele visual de festival para seus personagens, e quando o show acabar, seus Sims também poderão subir no palco para fazer suas próprias apresentações.

Parece um evento vibrante ao vivo que deve ser muito divertido e uma ótima maneira de alavancar o apelo cultural do The Sims, então certifique-se de fazer logon durante a janela para conferir e enfeitar seus Sims com mercadorias enquanto você ainda posso.

Escrito por Max Freeman-Mills.