Os bots do Battlefield 2042 ajudarão a preencher os servidores

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A revelação de Battlefield 2042 em torno da E3 foi um dos grandes destaques da exposição online, seu primeiro trailer e, em seguida, vislumbres de jogabilidade fazendo muito para aguçar o apetite dos fãs obstinados da série e também dos novatos.

Desde então, recebemos muitas informações novas da EA e do desenvolvedor Dice, enquanto eles continuam a discutir o jogo antes de fazer um showcase maior com mais profundidade no EA Play Live em julho . O mais recente boato diz respeito aos grandes servidores do jogo e menções anteriores de bots.

Agora, falando com o The Verge , a EA confirmou um pouco mais de como os bots funcionarão em sua combinação. Ele irá efetivamente preencher servidores subpovoados com inimigos de IA para manter as coisas fluindo bem, mas o fará com moderação, de modo que em pontos ocupados é improvável que os jogadores encontrem algum.

Afinal, com até 128 jogadores em muitos de seus servidores, um jogo com apenas algumas dezenas de jogadores humanos poderia parecer um pouco inútil se você não tivesse bots para ajudar. Na verdade, é uma reminiscência de outra grande série de atiradores de dados dos últimos anos, os jogos Battlefront, que usavam bots para garantir que os jogos parecessem e fossem tão épicos quanto as batalhas que estavam mostrando deveriam ser.

Se os bots estão sintonizados a ponto de serem companheiros de equipe úteis e adversários adequados, é claro, é outra questão que ficará mais clara quando o BF2042 for lançado em outubro.

Escrito por Max Freeman-Mills.