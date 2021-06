Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já faz muito tempo, mas o próximo jogo da histórica franquia Battlefield foi finalmente revelado, após um evento de revelação que mostrou algumas filmagens in-engine de tirar o fôlego.

Battlefield 2042, como agora sabemos que o jogo é chamado, trará uma nova escala enorme para a série e se passa em um cronograma de um futuro próximo que será de dar água na boca para os fãs de atiradores que podem estar cansados do domínio anual restabelecido de Call of Duty.

O novo jogo contará com sete mapas enormes no lançamento, em um conjunto diversificado de ambientes, incluindo desertos do Catar e a selva urbana da Coreia do Sul, e visa construir sobre eventos de mudança de mapa de títulos anteriores, apresentando enormes sistemas meteorológicos que podem alterar dramaticamente dinamicamente.

O cenário mostra superpotências globais em guerra - os EUA e a Rússia finalmente estão lutando abertamente após décadas de conflitos menores. Os jogadores se alinharão em funções especializadas que devem permitir bastante personalização e jogarão em lobbies de até 128 jogadores, uma figura verdadeiramente impressionante.

Esse sistema especializado aparentemente substitui as classes tradicionais do Battlefield, embora você ainda possa escolher um arquétipo para ajudar seu esquadrão a reviver ou reabastecer. Além disso, o cenário em um futuro próximo abre muitas opções de tecnologia divertidas, incluindo drones, cães-robôs, wingsuits e ganchos de luta.

Tudo parece muito confuso e cheio do tipo de possibilidades caóticas em uma enorme arena em que Battlefield sempre se especializou, e devemos ver nosso primeiro jogo em breve, com uma nova revelação planejada para 13 de junho.

Escrito por Max Freeman-Mills.