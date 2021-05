Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apex Legends é um dos nossos jogos de tiro favoritos para console e PC, um título free-to-play brilhante que trouxe uma nova vida ao gênero Battle Royale quando foi lançado e continuou a se reinventar de forma impressionante ao longo das temporadas de novos conteúdos.

Agora, está chegando ao celular - a EA confirmou que o jogo se destina a um lançamento amplo, embora esteja atualmente em uma fase de testes limitada. Descubra tudo o que você precisa saber sobre o Apex Legends Mobile aqui.

A EA anunciou a existência do Apex Legends Mobile recentemente e o fez de forma discreta - apenas uma postagem no blog para confirmar que estava a caminho. No entanto, ele continha muitas informações importantes sobre quando o jogo realmente estará disponível.

Se você pesquisar por ele na Google Play Store, verá que já existe uma lista , e isso porque o jogo está aberto para testes limitados em alguns mercados. Esses testes beta são limitados à Índia e às Filipinas em primeira instância, permitindo que os jogadores dessas localidades testem e forneçam feedback.

A EA diz que esses testes ficarão maiores e chegarão a novas áreas (e ao iOS) com o tempo, mas parece que muito 2021 poderia ser gasto em testes, apesar do anúncio. Por enquanto, não sabemos quando um lançamento completo está planejado, mas os testes beta posteriores aparentemente permitirão que os jogadores se inscrevam para obter uma vaga.

Pelo que vimos, Apex Legends Mobile é uma versão destilada do jogo principal - o que significa que você ainda obtém o núcleo da experiência. Há uma lista de heróis para escolher, cada um com poderes únicos, e esses poderes fizeram a transição muito bem.

Você será lançado no mapa e encontrará itens espalhados para se equipar, antes que um círculo diminua lentamente para forçar os jogadores nas mesmas áreas. O jogador ou time que ficar de pé será coroado o campeão.

O armamento e os personagens em Apex Legends Mobile são todos do jogo principal, então, se você jogou essa versão, estará em terreno firme, mas há uma grande mudança - agora está em terceira pessoa. Você controlará seu personagem com mais facilidade usando os controles de toque, antes de pular para a primeira pessoa ao mirar na mira de sua arma. Isso pode ser um pouco diferente, mas é padrão para muitos atiradores móveis e será muito familiar para os veteranos da versão móvel extremamente popular do PUBG.

Claro, os gráficos também sofreram bastante, e a versão inicial do jogo que está sendo jogada pelos testadores no momento não parece muito incrível. No entanto, com as configurações gráficas aumentadas em um telefone mais poderoso, ele ainda deve parecer um pouco mais vibrante do que muitos atiradores militares mais enfadonhos.

Ao todo, parece uma ótima versão do jogo dadas as limitações da plataforma, e faz sentido que tenha sido construída do zero, com um esquema de controle mais simples e algumas mecânicas simplificadas.

Apex Legends está contando uma história em evolução ao longo de suas temporadas no console e no PC, mas uma vez que este não é um porte direto daquela versão, não esperamos necessariamente que a versão móvel se relacione muito com isso.

No momento não há nenhuma informação sobre este lado das coisas, mas achamos que ele terá seus próprios passes de batalha e sistema de temporada, muito parecido com a forma como Call of Duty: Mobile tem seu próprio ecossistema que é independente do jogos principais.

É provável que isso mantenha as coisas mais simples no longo prazo, uma vez que há equipes de desenvolvedores totalmente separadas trabalhando nos diferentes jogos. Isso também significa que não esperamos que o novo modo Arenas seja apresentado na versão móvel tão cedo.

Escrito por Max Freeman-Mills.