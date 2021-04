Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um documento que vazou revelou as intenções da EA de conduzir os jogadores para a caixa de saque que contém o FIFA Ultimate Team e para longe de outros modos.

Obtido pelo canal canadense CBC News , as informações internas - que aparecem como uma apresentação de dois slides aqui - mostram que a empresa planeja fazer "tudo o que pudermos para conduzir os jogadores" em direção ao seu modo de jogo FUT "pedra angular".

Em outra seção da apresentação, sob o título "Todos os caminhos levam ao FUT", é dito que teasers e mensagens direcionadas "impulsionarão o entusiasmo e direcionarão os jogadores para o FUT de outros modos".

Os documentos vazados, que parecem ter sido criados antes do lançamento do FIFA 21 em setembro passado, foram compartilhados por um insider do jogo anônimo, de acordo com a CBC News.

"Durante anos ... eles foram capazes de agir com uma camada de negação plausível. No entanto, em seus documentos internos, eles estão dizendo: Este é o nosso objetivo. Queremos que as pessoas sejam levadas ao modo de baralho," o insider disse no relatório.

Naturalmente, esta não é a primeira vez que a EA é criticada em relação ao uso de caixas de saque, que são um tipo de microtransação de videogame em que o dinheiro do mundo real é trocado por recompensas variadas no jogo.

A prática atraiu links para jogos de azar desde sua introdução nos videogames na última década. As caixas de saque foram proibidas na Bélgica em 2018, com regulamentação presente na Holanda, Japão e China. O diretor de saúde mental do NHS England também declarou anteriormente que as microtransações estão "preparando crianças para o vício" e pediu que fossem banidas.

No entanto, semelhante aos episódios anteriores - como #EAGate e o verdadeiro custo do Ultimate Team - a EA respondeu a este último vazamento defendendo o modo de jogo e suas práticas em um comunicado em seu site .

“Não pressionamos as pessoas a gastar em nossos jogos”, disse a empresa.

"Onde oferecemos essa escolha, tomamos muito cuidado para não promover o gasto em detrimento do ganho no jogo, e a maioria dos jogadores da FIFA nunca gasta dinheiro em itens dentro do jogo."

A EA também discordou que a FIFA ou qualquer um de seus jogos envolvesse jogos de azar.

"Os reguladores em vários países ao redor do mundo declararam publicamente que onde não há método de saque, as caixas de saque não constituem jogos de azar", continuou o comunicado.

Como sempre, não está claro onde este último episódio deixa a controvérsia em torno das caixas de saque. Onde legal, a EA parece estar satisfeita com seus planos para Ultimate Team e atitudes em relação às caixas de saque.

No entanto, suspeitamos que este tópico não será removido tão cedo.

Escrito por Conor Allison.