Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Recém-saído da conquista de cruzar a marca dos 100 milhões de jogadores, Apex Legends está prestes a estrear sua nona temporada de conteúdo, e deve mudar as coisas de maneiras totalmente novas.

Pela primeira vez, há um novo modo de jogo permanente para os jogadores desfrutarem que é totalmente diferente de uma experiência de batalha real - Arenas. Conseguimos o down-low em um evento de visualização recente.

Então, primeiro - essa grande adição. Arenas é um novo modo de jogo 3v3 que coloca os times uns contra os outros em uma série de partidas curtas e rápidas. Eles acontecem em mapas personalizados, alguns deles retirados de áreas familiares dos mapas maiores do Battle Royale.

Para levar a vitória para casa, seu time precisa vencer três rodadas e estar à frente por pelo menos duas rodadas - mas se as coisas chegarem a quatro rodadas, haverá uma nona rodada de desempate.

Antes de cada rodada, há uma fase de compra curta (familiar aos veteranos do Valorant ou Counter Strike) durante a qual os jogadores podem comprar itens usando os materiais de fabricação que estão alocados. Essas alocações aumentam entre as rodadas e com base no desempenho, portanto, nas rodadas posteriores, você pode acabar acumulando muito calor.

Depois de carregado, a ação começa em mapas simples que o levam direto para a ação. Ainda há um anel de fechamento para forçar o combate em um determinado ponto e saques espalhados pelo mapa para obter mais cura ou escudos, mas é um sentimento totalmente novo em comparação com o coração de Battle Royale do Apex.

Como a equipe da Respawn explicou, isso o torna uma maneira brilhante e rápida para novos jogadores se familiarizarem com a mecânica e armas em cenários competitivos, sem ter que gastar 15 minutos em uma rodada apenas viajando pelo mapa para seu primeiro e último grande lutar.

É um acréscimo brilhante de nossa experiência, permitindo que você controle as lutas e apresentando um conjunto totalmente novo de desafios táticos, mas Respawn também sabe que a comunidade precisará abraçá-lo para que realmente perdure, e tem atualizações de conteúdo planejadas para o modo por um bom tempo para garantir que tenha um brilho atraente para jogadores experientes.

Além disso, foi uma jornada interessante - o desenvolvimento no modo começou no final de 2019, de acordo com a equipe, e passou por uma série de iterações. De um modo mais caótico com até oito esquadrões, acabou se condensando no 3v3 apertado que está prestes a cair. Da mesma forma, o sistema de compra foi desenvolvido para combater a natureza RNG da jogabilidade baseada em saque, e o mesmo objetivo também levou a equipe a limitar o número de usos para as habilidades táticas e finais dos heróis (você pode comprar mais usos antes das rodadas, se quiser )

É um exemplo fascinante de como uma equipe talentosa pode quebrar um jogo fora de seu gênero aparente e restrições de jogabilidade, e uma prova da capacidade do Respawn de pensar fora da caixa.

Voltando ao lado mais esperado de uma nova temporada da Apex, há também uma nova lenda se juntando à luta - uma com um pouco mais de história de fundo do que às vezes tem sido o caso.

Valkyrie é filha de um dos chefes que os fãs de Respawn podem ter lutado em Titanfall 2, Viper. Suas travessuras no ar foram difíceis de conter, e Valkryie está tentando continuar hasteando essa bandeira.

Ela está embalando um jetpack que é simplesmente muito divertido de usar, um passivo que recarrega lentamente, mas permite que você se reposicione de forma rápida e fácil (enquanto guarda suas armas). Uma barragem de mísseis táticos dá a ela habilidades ofensivas, e seu Ultimate permite que ela e seus companheiros de esquadrão voem para os céus para um rápido salto de paraquedas ou para uma luta, tornando-a uma ótima nova opção baseada em movimento.

Além de ser uma opção imediatamente atraente, dada a diversão inata de praticamente qualquer jetpack no jogo, Valkyrie é o vínculo no jogo mais tangível para os jogos Titanfall até agora e, esperançosamente, sinaliza a intenção de Respawn de continuar explorando a relação entre os eventos descritos nesses jogos de compartilhamento de universo.

Claro, uma nova temporada também traz mudanças no mapa, e o foco desta vez foi no Olympus, que Respawn não mudou desde sua introdução.

A grande adição é um navio recém-ancorado, o Ícaro, e a planta parasita desenfreada que ele trouxe consigo, estendendo suas videiras gigantes ao redor de parte do mapa.

É uma mudança visualmente impactante, e quebra uma área que estava um pouco vazia de cobertura e parece um ótimo novo lugar para largar, talvez em busca de um cartão-chave para acessar o saque de nível superior na ponte do navio.

Uma nova arma significa que a Apex também faz parte do moderno clube de arco de jogo. O arco Bocek é uma nova opção versátil de gama média que ostenta a discrição e o silêncio que você espera.

Quanto mais você segurar o tiro, mais poderoso ele será e, embora demore um pouco para dominar, será absolutamente mortal nas mãos certas. Os slots de salto também podem transformá-lo em um fenômeno de fogo spray semelhante ao de uma espingarda e aumentar enormemente sua taxa de tiro, por isso estamos ansiosos para encontrá-lo no mapa.

Há uma nova passagem de batalha para progredir também, é claro, com skins e emotes para ganhar, então a 9ª temporada está se preparando para inaugurar um período agitado no ciclo de vida do Apex.

Escrito por Max Freeman-Mills.