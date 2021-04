Apex Legends está chegando ao celular - com betas este mês

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apex Legends conquistou um nicho inteiramente respeitável para si mesma no mercado de batalha real, com sua mistura única de tiroteio rígido e poderes únicos, resultando em uma ótima combinação.

Esse alcance fez com que ele ultrapassasse a marca de 100 milhões de jogadores recentemente, mas tudo isso estava no console e no PC até agora. A EA acaba de anunciar, porém, que o jogo está recebendo uma versão móvel, um grande passo para sua popularidade potencial.

Respawn deu alguns detalhes interessantes sobre o que esperar da versão, incluindo a informação chave de que não será crossplay com console e jogadores de PC, para garantir que todos tenham condições de jogo iguais.

O jogo permanecerá gratuito para jogar e será adaptado para celular, com controles de tela de toque e alguma simplificação aparente para tornar as coisas mais fáceis de jogar na hora - afinal, entre a criação e o respawns, a versão completa do Apex não é mais particularmente simples!

Quando se trata de um cronograma, o jogo vai começar o teste beta com usuários públicos do Android na Índia e nas Filipinas no final deste mês, e esses testes serão expandidos para mais regiões e iOS ao longo do ano.

Isso significa que não esperaríamos um lançamento completo por pelo menos alguns meses, mas o anúncio menciona que em algum momento haverá uma página de registro para permitir que as pessoas se inscrevam para experimentar o jogo.

Escrito por Max Freeman-Mills.