Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ontem, postamos uma história sobre um pedido de patente da Electronic Arts que sugeria que ela poderia usar o ajuste dinâmico de dificuldade em jogos futuros. No entanto, a EA desde então nos voltou para esclarecer algumas coisas.

Vimos anteriormente uma patente registrada no US Patent and Trademark Office . Ele descreve um sistema no jogo para aumentar e diminuir a dificuldade com base no nível de habilidade do jogador.

Mas, como a EA disse ao Pocket-lint, esta patente foi originalmente registrada em 2016, com a versão mais recente sendo uma continuação. Isso significa que a tecnologia contida na patente poderia ser usada em algum momento, mas não foi desenvolvida recentemente nem necessariamente implementada.

Para ser honesto, gostamos da ideia de que a inteligência artificial pode avaliar a habilidade de um jogador em tempo real e ajustar a dificuldade de acordo. Mas, também entenda a reticência da EA em usá-lo em seus jogos esportivos competitivos, por exemplo.

Na verdade, ele respondeu a alegações anteriores sobre o uso de ajuste dinâmico de dificuldade em jogos FIFA, Madden e NHL em uma postagem de blog, que você pode ler aqui .

Como dizemos, porém, realmente achamos que poderia ajudar durante outros títulos - como RPGs, aventuras e jogos de plataforma. Então, esperançosamente, estes ainda estão na vanguarda dos pensamentos da EA para a tecnologia.

Isso pode permitir jogos que são mais naturalmente adequados às habilidades do jogador, em vez de apresentar uma experiência muito difícil ou muito simples. Também poderia acabar com a vergonha do "modo fácil".

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 9 Abril 2021

Um outro possível benefício para a avaliação da dificuldade de IA sugerida na patente original é que ela pode ajudar a aumentar a longevidade e o engajamento. Por exemplo, se você morrer repetidamente enquanto tenta derrotar um chefe de nível final, a IA pode ajustar as configurações do jogo para torná-lo um pouco mais fácil, mas ainda assim oferecer um desafio decente para o seu nível de habilidade.

Vamos admitir, muitas vezes deixamos de lado um jogo porque estávamos presos em uma seção, sem nunca realmente pegá-lo novamente. Isso afeta nossos pensamentos sobre comprar ou não uma sequência no futuro também.

As tecnologias de ajuste dinâmico de dificuldade já foram implementadas antes - os jogos de RPG costumam usar mecanismos semelhantes e mais rudes para aumentar o nível dos inimigos de acordo com o personagem ou grupo do jogador. No entanto, trabalhando em tempo real, poderia ser mais perfeito - o jogador não notaria mudanças significativas.

Esperançosamente, a EA e outros editores e desenvolvedores considerarão outros usos de IA em títulos no futuro. Por exemplo, há vários anos, sugerimos à equipe da FIFA que a IA poderia ser empregada para analisar e copiar os estilos de jogo dos jogadores para partidas offline, assim como a implantação do Drivatar nos jogos Forza. Certamente tornaria os grinds single-player do Ultimate Team mais interessantes.

Provavelmente não vai acontecer. Mas hey, podemos sonhar.

Escrito por Rik Henderson.