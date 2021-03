Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA defendeu o tempo e o compromisso financeiro necessários para jogar Ultimate Team no FIFA 21, depois que uma postagem viral contestando as afirmações da empresa calculou o custo real.

A saga começou depois que o usuário do Twitter e streamer do FIFA 21 Twitch ScudzTV respondeu aos comentários da EA de que os usuários podem "adquirir todos os itens do jogo sem nunca gastar dinheiro".

Esses comentários foram feitos pela empresa nas consequências do EAGate , que envolvia alegações de que um funcionário estava vendendo cartões do Ultimate Team por até milhares de libras.

Na postagem da ScudzTV, abaixo, eles conseguiram descobrir que construir seu próprio Ultimate Team sem nunca gastar dinheiro exigiria um comprometimento excessivo do jogador.

Um exemplo mostrou que o jogador teria que registrar 916 dias de jogo contínuo 24/7 para adquirir as moedas do jogo necessárias, e outro mostrou que negociar usando o mercado do jogo exigiria 10.000 negociações com um lucro de 10.000 moedas.

Vamos conversar @EASPORTSFIFA ( # FIFA21 A THREAD)



Você afirma que todos podem ter todos os jogadores que desejam sem gastar dinheiro no jogo ...



Aqui está o meu time dos sonhos, um time de meros 100 milhões de moedas.



Portanto, isso é "alcançável" e aqui estão minhas opções de acordo com você;



(1/7) pic.twitter.com/7vhy3HcOMo - ScudzTV (@ScudzTV) 16 de março de 2021

Porém, como fez anteriormente, a EA defendeu o equilíbrio do modo de jogo Ultimate Team.

Em uma declaração ao The Mirror , um porta-voz da empresa disse: "Estamos cientes de que há especulações recentes sobre o que é necessário para ter um grande FIFA Ultimate Team no EA SPORTS FIFA. Embora respeitemos o esforço e a criatividade para mapear caminhos possíveis para a grandeza, desafiamos a premissa dessas teorias.

"Existem muitas suposições feitas nos cálculos. Por exemplo, você não pode calcular com precisão quantas moedas você ganharia com a negociação, pois isso dependeria de sua habilidade como comerciante.

“Existem também outros aspectos do jogo que contribuem para a construção do seu clube, como SBCs, Objetivos e Draft, que também devem ser contabilizados. Tão importante, FIFA é um jogo de habilidade. A habilidade do jogador é maior fator no resultado das partidas ou desafios na FIFA - um jogador forte pode ter sucesso quer sua equipe seja bronze, prata, ouro ou uma mistura dos três.

"O investimento é uma escolha que os jogadores podem fazer, assim como no mundo real. Se a premissa aqui é que os jogadores querem os melhores jogadores do mundo em sua equipe para que possam melhorar, competir online e jogar contra os melhores, eles podem fazer isso na FIFA sem nenhum investimento adicional. "

Naturalmente, esses comentários mais recentes não foram bem recebidos pela comunidade FIFA, com muitos streamers e YouTubers reagindo.

EA: Crie um modo chamado "Ultimate Team"



EA também: "Não pretendíamos que as pessoas construíssem a equipe definitiva real"



Também EA: "Se você quiser usar os melhores jogadores sem nenhum investimento, jogue frente a frente"



Somos lembrados mais uma vez, somos apenas cifrões. https://t.co/QAnJjfBFFC - NepentheZ (@NepentheZ) 22 de março de 2021

Adoro FUT há mais de uma década, jogo FIFA desde que consegui segurar um controle.



Não estou zangado com a EA.



Estou genuinamente desapontado e me sinto decepcionado por eles.



Eles pegaram nosso esporte, nossa paixão, nosso jogo, transformaram em uma vaca leiteira e cuspiram na nossa cara como clientes fiéis



- Matt (@MattFUTTrading) 22 de março de 2021

As tensões entre a EA e a comunidade do Ultimate Team podem não ser nada particularmente novo, mas esta última rodada de sparring pode potencialmente ser um catalisador para a mudança - especialmente dada a natureza das reivindicações do EAGate.

Com isso dito, a resposta da EA não sugeriu exatamente que concorda que existe um problema.

E com a empresa gerando US $ 1,49 bilhão por meio do Ultimate Team em todos os seus títulos no ano que terminou em maio de 2020, não podemos imaginar que ela tenha pressa em fazer mudanças drásticas.

