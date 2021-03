Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA está investigando as alegações de que um membro da equipe vende os cobiçados cards do FIFA 21 Ultimate Team por até milhares de libras.

Apelidado de #EAGate no Twitter , onde a notícia do escândalo veio à tona, mensagens diretas não confirmadas mostram o que parece ser um funcionário da EA vendendo as cartas mais raras do jogo em pacotes com preços de € 750 - € 1000, convertendo cerca de £ 640 / $ 900 - £ 850 / $ 1200.

Em outra suposta troca, três das cartas Prime Icon Moments do jogo e duas cartas Team of the Season estão sendo oferecidas por € 1700 (£ 1450 / $ 2.000).

Os itens mais lucrativos do FIFA 21 - em termos de sua própria moeda no jogo - estão sendo vendidos por dinheiro.

Normalmente, os usuários só poderiam adquirir itens de promoções como Prime Icon Moments da EA por meio de pacotes aleatórios dentro do jogo que incluem cartas e outros consumíveis do jogo. Algumas promoções também recompensam o usuário com cartões cobiçados depois que ele conclui uma série de objetivos no jogo.

Naturalmente, as alegações sugerem um grave desequilíbrio dentro da competição e economia do jogo, com os compradores em potencial capazes de essencialmente pular a maior parte da base de usuários pagando dinheiro do mundo real.

Vários tweets em 10 de março, vistos abaixo, mostram discussões entre alguns usuários e o vendedor, supostamente um funcionário da EA.

Então, nós trituramos / trocamos / abrimos pacotes e não podemos tocar nesses jogadores PIM, mas os funcionários da EA os vendem às pessoas secretamente por $ 1.700?!?! LOL Eu respeito o grind, mas meu Deus ... pic.twitter.com/CCnhjZbcgH - Nick (@ Nick28T) 10 de março de 2021

Prova de vídeo?!? Quer dizer, isso poderia ser apenas um EA Dev ou um funcionário real? Quem sabe mais. São todas alegações, vamos apenas esperar que a EA faça uma declaração sobre isso e seja honesto conosco. # FUT21 # FIFA21 pic.twitter.com/lzqGMDE5S3 - Nick (@ Nick28T) 10 de março de 2021

A EA enfrentou críticas pelo uso de caixas de saque pelo Ultimate Team, que são um tipo de microtransação em videogames em que um usuário pode usar dinheiro do mundo real para financiar várias recompensas no jogo.

Uma simples pesquisa no Google também revelará um mercado negro para moedas FIFA, a moeda do jogo do Ultimate Team, onde os usuários podem comprar ou vender por dinheiro do mundo real.

No entanto, a EAGate representa a primeira vez que a empresa se envolve em um escândalo relacionado a alegações sobre a conduta de seus próprios funcionários.

Com plataformas como Twitter e Reddit em chamas com conversas sobre EAGate, a empresa respondeu às reclamações com o seguinte comentário.

