(Pocket-lint) - EA Sports, o estúdio por trás da série Madden NFL de videogames , anunciou via Twitter que está retornando às fileiras da faculdade com um novo videogame chamado EA Sports College Football.

A EA é conhecida por sua série de jogos de futebol universitário , que começou em 1993 com Bill Walsh Football e terminou com NCAA Football 2014. NCAA Football é talvez sua série de futebol universitário mais popular. Na verdade, uma cópia do NCAA com sete anos custa mais do que o sistema de última geração que o jogo precisa para rodar.

A EA Sports interrompeu a série após uma ação judicial movida por um ex-jogador de basquete da NCAA que desafiou a capacidade do corpo colegiado de regulamentação de lucrar com os nomes, imagem e semelhança dos jogadores universitários (ou NIL). Os fãs têm clamado por outro jogo desde então, e agora esse desejo foi concedido.

O novo jogo será intitulado EA Sports College Football em vez de NCAA Football, sugerindo que a NCAA pode não ter qualquer envolvimento na série.

Em vez disso, a EA está fazendo parceria com a CLC, Collegiate Licensing Company, para obter os direitos de todas as escolas para fazer o videogame, de acordo com a ESPN . Parece que a EA atualmente planeja evitar questões NIL da mesma maneira que fazia nos jogos antigos - não nomeando ou projetando jogadores para se parecerem com seus colegas do mundo real. Assim, por exemplo, Mac Jones, o quarterback titular do Alabama, apareceria como QB # 10 no jogo.

No entanto, tudo isso está mudando, já que as regras do NIL estão atualmente em processo de alteração, com o estado da Flórida aprovando a legislação , que entrará em vigor neste verão, permitindo que os atletas universitários lucrem com suas imagens. Espera-se que isso force a NCAA a fazer seus próprios regulamentos sobre regras de nome, imagem e semelhança.

O vice-presidente e gerente geral da EA Sports, Daryl Holt, disse à ESPN que a empresa ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento do novo jogo, mas garantiu que quaisquer alterações no NIL não devem afetar o lançamento do jogo, que pode estar ainda muito longe . A EA disse que não devemos esperar que o jogo seja lançado este ano.

Holt também revelou que o jogo será feito exclusivamente para os consoles de última geração - um acéfalo considerando que ainda falta pelo menos um ano para o lançamento.

Os fãs dos jogos antigos ficarão felizes em saber que o EA Sports College Football será feito pela Tiburon Studios, que foi responsável pela série original.

Escrito por Maggie Tillman.