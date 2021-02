Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a BioWare decidiu olhar para a trilogia Mass Effect original para ver se poderia ser relançada para máquinas de jogos modernas, ela decidiu logo no início que refazê-la completamente não funcionaria.

Foi considerado que, como um filme clássico ou uma gravação de vinil, algo se perderia se a série fosse refeita do zero e / ou ajustada demais. Então, a equipe decidiu organizar e refinar a experiência, em vez de reinventá-la. E, embora isso possa inicialmente ser um choque para aqueles que estão salivando com o anúncio no final do ano passado, faz muito sentido - como descobrimos durante um recente evento de demonstração tecnológica.

Mass Effect: Legendary Edition está se preparando para ser uma carta de amor adequada à trilogia de RPG. Ele fala da boca para fora aos originais, aplica mais do que uma camada decente de tinta, mas sem mudar nada que tornou os três jogos tão reverenciados em primeiro lugar.

Alguns problemas antigos foram resolvidos, os gráficos foram melhorados e aprimorados e todos os DLCs adicionados, mas esses são Mass Effect 1 - 3 em espírito e alma. Nós aprovamos sinceramente.

Uma das primeiras coisas que você encontrará na Legendary Edition é o hub - um iniciador a partir do qual você pode iniciar qualquer um dos jogos.

Ao terminar um dos jogos, você retornará ao hub e poderá iniciar o próximo. Como com os lançamentos originais (principalmente), o progresso da história e do personagem será lembrado e usado no próximo capítulo, mas os jogos não fluem uns dos outros automaticamente. Você tem que começar cada um como o último termina. Eles são todos parte da mesma instalação, no entanto, você não precisa se preocupar com vários arquivos - e todos os DLCs (que são muitos) já estão incorporados em cada saída.

A criação de personagens foi unificada entre os jogos, com as opções estéticas aprimoradas trazidas do ME3 para os outros jogos. O criador original do Mass Effect era bastante básico em comparação com o anterior, de modo que foi retificado com mais estilos de cabelo, tipos de pele e maquiagem do que antes. Além disso, o visual feminino icônico de Shephard foi consolidado em cada jogo.

A jogabilidade também foi ajustada, especialmente no ME1. Aqueles que se lembram do original também vão lembrar que seu sistema de combate é bastante diferente dos jogos posteriores - é mais um RPG do que os outros. Isso permanece, embora alguns refinamentos tenham sido feitos.

A assistência de mira foi melhorada, por exemplo, enquanto o HUD de combate e as barras de saúde foram alinhados com Mass Effect 2 e 3. O equilíbrio das armas foi equilibrado e o veículo Mako foi trabalhado para fazê-lo funcionar mais suavemente.

Os jogadores de PC também ganham um bônus na forma de suporte ao controlador - algo que faltou na primeira vez.

Mas, talvez a coisa mais significativa a mudar seja a taxa de quadros. Bem como uma resolução nativa de 4K (com suporte para 21: 9 no PC) e HDR, cada um dos jogos agora roda a 60fps. Isso afeta a jogabilidade significativamente, com a capacidade de resposta no jogo geral provavelmente ser perceptível.

Aqueles com armazenamento SSD ou um console de última geração podem muito bem notar que os tempos de carregamento foram melhorados - um bicho-papão do jogo original. As famosas viagens de elevador na Cidadela - que mascararam o carregamento da próxima área - foram reduzidas drasticamente. Vimos o mesmo percurso terminar em 10 a 15 segundos na última versão do PC, em comparação com o original, que demorou mais de 50 segundos. Parece que nos lembramos que poderia demorar ainda mais no Xbox 360. Reduzir isso drasticamente é algo que desejamos há anos.

As maiores mudanças na trilogia são visuais. Embora a decisão tenha sido feita para refinar ao invés de refazer os gráficos - e manter o desenvolvimento dentro do Unreal Engine 3 ao invés de mudá-lo para UE4 - a equipe de arte foi à cidade com os recursos existentes.

Eles começaram melhorando as texturas originais sempre que possível. Basicamente, todas as texturas foram extraídas e reintroduzidas em uma resolução muito maior. Isso resulta em muito mais detalhes nos modelos e planos de fundo dos personagens.

A equipe não parou por aí, pois melhorou manualmente quase todas as cenas e recursos. Iluminação volumétrica foi aprimorada, juntamente com sombras dinâmicas. A profundidade de campo também foi alterada, adicionando efeitos bokeh para torná-la mais cinematográfica.

Outros efeitos foram introduzidos, incluindo reflexos em tempo real, oculusão ambiente (especificamente no Mass Effect 3) e espalhamento de superfície para tornar as texturas da pele mais realistas. Essencialmente, mantendo a aparência original da série, cada aspecto foi retocado ou tratado com aspectos disponíveis apenas graças a um hardware mais poderoso.

Uma área que permaneceu praticamente intocada foi a animação. Isso porque, embora os jogos apresentem algumas animações estranhas aqui e ali, alterá-las em uma cena tende a bagunçar outra. É melhor ter movimentos faciais ou de personagens estranhos ocasionais do que insetos novos, com certeza.

Ainda não vimos o lançamento da trilogia completa, apenas algumas demos rolando em um stream de vídeo, mas embora tenhamos ficado inicialmente surpresos que a BioWare decidiu não refazê-los completamente, respeitamos essa decisão.

Teria sido interessante ver um Shepherd novo e reluzente rodando no Frostbite Engine, mas poderia ter prejudicado o que lembramos com tanto carinho.

Em vez disso, teremos a trilogia Mass Effect com algumas de suas verrugas infames cobertas e congeladas. E isso deve ser o suficiente para nós.

Mass Effect: Legendary Edition estará disponível no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S e PC a partir de 14 de maio de 2021.

Escrito por Rik Henderson.