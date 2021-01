Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apex Legends foi um sucesso quando foi lançado pela primeira vez e, embora os jogadores pudessem jogar no PC, PlayStation e Xbox, os jogadores móveis e Switch ficaram sem saber o que fazer. Isso está para mudar?

O jogo de tiro em primeira pessoa de Battle Royale gratuito da Respawn Entertainment foi bem quando foi lançado e sempre havia a questão de saber se ele iria aparecer no celular. Na verdade, em 2019 , durante uma chamada para os lucros, o CEO da EA, Andrew Wilson, sugeriu que era uma possibilidade de que o jogo acabasse aparecendo em smartphones Android e iPhones da Apple. Mas ainda estamos esperando que isso se concretize.

Os jogadores alternados podem experimentá-lo primeiro, se acreditarmos nesse vazamento acidental recente. Parece que a conta japonesa Apex Legends no YouTube sugeriu que a versão Nintendo Switch do jogo poderia ser lançada em 2 de fevereiro junto com o início da 8ª temporada:

QUEBRANDO: A versão japonesa no YouTube afirma que o Apex Legends chegará ao Switch em 2 de fevereiro.



"E no dia 2 de fevereiro, será possível jogar no Switch ao mesmo tempo que o início da 8ª temporada!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx - Apex Legends News (@TitanfallBlog) 18 de janeiro de 2021

Quando foi localizado, não houve menção na versão em inglês do mesmo vídeo e a evidência disso foi rapidamente removida do vídeo em japonês também.

No entanto, pode haver alguma verdade nisso, já que o lançamento do Switch foi originalmente planejado para 2020, mas adiado para dar ao jogo mais tempo de desenvolvimento.

Em 2020, Chad Grenier, Diretor de Jogo da Apex Legends falou sobre o futuro do jogo no Switch:

"... Para aqueles que jogam no Nintendo Switch, ainda estamos trabalhando duro na porta, mas para fazer justiça ao jogo e torná-lo uma ótima experiência que os jogadores de Switch merecem, nossa equipe precisa de mais tempo. Este ano trouxe novos desafios inesperados, para dizer o mínimo, e não queremos apressar nada. "

Portanto, é plausível que essa data vazada seja realmente precisa.

Escrito por Adrian Willings.