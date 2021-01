Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Dragon Age é uma das mais monumentais em todos os jogos, com enredos enormes se desenrolando com dezenas de personagens, facções e demônios a serem considerados, mas não tínhamos um jogo novo desde o lançamento da Inquisição em 2014, bastante hiato.

Próximos jogos para PC: os melhores jogos novos para esperar

No entanto, a EA e a BioWare finalmente confirmaram o que há muito se suspeitava - o próximo Dragon Age está em andamento, e ainda temos um trailer para levar as notícias. Reunimos todos os trechos de informações importantes que você precisa saber sobre o próximo jogo, bem aqui.

O trailer acima para o próximo Dragon Age, que ainda não tem um título real, estreou no Game Awards no final de 2020 e deu início a uma tempestade de hype, como você esperaria. Claro, é basicamente CGI, sem nenhuma jogabilidade, então esta é definitivamente uma primeira olhada nos temas do jogo e não muito mais.

Como tal, não estamos nem perto de esperar o jogo em 2021 - meados de 2022 é um alvo mais provável, em nossas mentes, embora a EA e a BioWare possam muito bem ter os recursos para girá-lo mais rapidamente do que esperamos. Aqui está a esperança!

Quando se trata de quais plataformas Dragon Age 4 é provável que apareça, podemos estar um pouco mais confiantes. Dada a escala de tempo, e o fato de que o jogo ainda está em um desenvolvimento bastante inicial, é quase garantido que seja voltado apenas para os consoles de próxima geração, saindo no PS5 e Xbox Series X / S e pulando seus antepassados.

Claro, Dragon Age também é um favorito absoluto para jogadores de PC, que podem se aprofundar um pouco mais em seu jogo estratégico graças a um mouse e teclado, então será absolutamente certo de vir para o PC também.

Infelizmente, nenhum dos jogos Dragon Age chegou até agora a um console Nintendo, e com o poder limitado do Switch, achamos que isso continuará a ser o caso desta vez.

O teaser trailer que a BioWare estreou no ano passado é bastante ambíguo, mas há alguns pontos importantes que ainda podemos tirar dele. Pela narração, parece que vamos assumir um novo personagem, não voltando para ocupar o lugar do ilustre Inquisidor que jogamos da última vez.

Na verdade, esse personagem aparentemente não será um escolhido profetizado, mas alguém comum que alcançará alturas extraordinárias.

Além disso, há alguns personagens que podemos dizer com confiança que aparecerão - nomeadamente o anão robusto Varric Tethras, que narra o trailer após seu papel principal em Dragon Age 2 e Inquisition. Ele estará pronto para sua terceira aparição consecutiva como membro do partido?

Depois, há o provável grande mal para o jogo - Solas, o Dread Wolf cuja presença parecia tão útil durante a Inquisição antes que a reviravolta final do jogo revelasse que ele era muito, muito mau. É uma aposta segura que, aconteça o que acontecer, você certamente encontrará Solas em Dragon Age 4.

Também podemos fazer algumas suposições firmes sobre o cenário do jogo, que é muito provável que seja Tevinter, a antiga nação humana governada por magos. O DLC final da Inquisição terminou com uma forte sugestão de que Tevinter seria o próximo grande local a ser explorado, enquanto vários vazamentos também apontaram para o cenário.

As cenas da cidade infundidas de magia que vemos ao longo do trailer também parecem claramente evocativas desse tipo de local, e têm algumas escolhas de design realmente intrigantes acontecendo.

Finalmente, chegamos à jogabilidade, e há muitas opções na mesa para Dragon Age 4. Cada jogo de Dragon Age parecia bem diferente - Origins tinha mais combate tático, Dragon Age 2 era mais cheio de ação e Inquisition era em algum lugar no meio, dependendo de como você jogou.

Quer o combate seja mais complicado ou mais simples, algumas outras coisas provavelmente serão garantidas. Devemos ter uma história bastante longa com dezenas de personagens para conversar e influenciar, e árvores de diálogo que dão muitas opções em termos de abordagem.

Dragon Age também se esquivou de uma verdadeira experiência de mundo aberto, preferindo grandes áreas de hub pelas quais você possa viajar para uma abordagem mais detalhada de cada local, então será interessante ver se essa estrutura reaparece. Uma das únicas críticas reais à Inquisição foi que suas áreas às vezes podem parecer um pouco grandes demais, então veremos se o próximo jogo as torna um pouco mais densas também.

Escrito por Max Freeman-Mills.