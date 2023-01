Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série da Era do Dragão é uma das mais monumentais em todos os jogos, com enormes histórias jogando com dezenas de personagens, facções e demônios a considerar, mas não temos um novo jogo desde que a Inquisição saiu em 2014, um grande hiato.

Entretanto, a EA e a BioWare finalmente confirmaram o que há muito se suspeitava - a próxima Era do Dragão está em andamento, e agora temos até mesmo um título para o jogo também. Reunimos aqui todos os principais trechos de informações que você precisa saber sobre o jogo que está por vir.

Idade do Dragão: Data de lançamento do Dreadwolf e teaser

O trailer acima para a próxima Era do Dragão, que então não tinha um título real, estreou no Game Awards no final de 2020 e deu início a uma tempestade de entusiasmo, como era de se esperar. É claro que é tudo CGI, sem nenhuma jogabilidade, então este é definitivamente um olhar precoce sobre os temas do jogo e não muito mais.

Como tal, pensamos que mesmo meados de 2023 é até mesmo um alvo um pouco otimista, para nossas mentes, embora a EA e a BioWare possam muito bem ter os recursos para girá-la mais rapidamente do que estamos esperando. Um post oficial no blog sobre o jogo da BioWare confirmou que ele está no meio da fase de produção de seu desenvolvimento, o que é um bom sinal - embora isso ainda o deixe muito longe de ser lançado.

Recebemos uma pequena atualização em junho de 2022, confirmando o título do jogo - Idade do Dragão: Dreadwolf, e a promessa de que mais seria revelado em algum momento em 2022.

Então, no final de outubro de 2022, a EA e a BioWare confirmaram que o jogo havia alcançado seu marco alfa, jogável do início ao fim, que é sempre um momento importante no desenvolvimento de um jogo.

A EA indicou anteriormente que o jogo não sairá antes do final do ano fiscal de 2022, e um relatório recente do VentureBeat indicou que 2023 é o ano mais provável para o lançamento do projeto. Isso tem sido apoiado pelo membro da indústria Jeff Grubb, que pensa que ele chegará em 2023 no mínimo, portanto, não espere nenhum dia agora.

No Dia da Idade do Dragão, em dezembro de 2022, temos mais um pequeno trailer para o jogo, na forma de um cinematográfico de trabalho em andamento que você pode ver acima. Ele reconta a história de Solas, o mauzão de Dreadwolf, narrada pela série Stalwart Varric.

Idade do Dragão: Plataformas de Dreadwolf

Quando se trata de quais plataformas a Era do Dragão: É provável que o Dreadwolf apareça, podemos estar um pouco mais confiantes. Dada a escala de tempo, e o fato de que o jogo ainda está em desenvolvimento bastante precoce, é muito provável que ele seja direcionado apenas para consoles de próxima geração, saindo no PS5 e Xbox Series X/S e pulando seus antepassados.

Isso se tornou ainda mais provável depois que o leaker de olhos de águia Jeff Grubb o confirmou com fontes, depois que o perfil LinkedIn de um ex-funcionário da BioWare começou as coisas indicando as plataformas de próxima geração como alvos para o jogo.

É claro que a Era do Dragão também é uma das favoritas dos jogadores de PC, que podem se aprofundar um pouco mais com seu jogo estratégico graças a um mouse e um teclado, por isso, é certo que também virá ao PC.

Infelizmente, nenhum dos jogos da Era do Dragão chegou até agora a um console Nintendo, e com o poder limitado do Switch pensamos que continuará a ser assim desta vez.

Idade do Dragão: História de Dreadwolf

BioWare disse em uma atualização da comunidade que pretende que Dreadwolf seja "um jogo que carrega as histórias que vieram antes dele enquanto ainda é um ponto de partida para alguém novinho em folha", o que significa que os jogadores podem pular dentro dele sem conhecer bem a franquia.

Em termos de detalhes reais da história, o trailer teaser BioWare estreado em 2020 é bastante ambíguo, mas ainda há alguns pontos importantes que podemos tirar dele. Soa da locução como se assumíssemos um novo personagem, não voltando para preencher o lugar do ilustre Inquisidor que interpretamos da última vez.

De fato, este personagem aparentemente não será um escolhido profetizado, mas alguém comum que alcançará alturas extraordinárias.

Além disso, há um par de personagens que podemos dizer com confiança que aparecerão - a saber, o anão robusto Varric Tethras, que narra o trailer após seu papel de estrela tanto na Idade do Dragão 2 quanto na Inquisição. Será que ele estará pronto para sua terceira aparição consecutiva como membro do partido?

Depois há o provável grande mal para o jogo - Solas, o Dreadwolf cuja presença pareceu tão útil durante toda a Inquisição antes que a reviravolta final do jogo o revelasse muito, muito maligno. Dado que agora sabemos que o jogo tem o seu nome, o Solas será claramente uma grande parte da história do jogo.

Também podemos fazer algumas suposições firmes sobre o cenário do jogo, que é altamente provável que seja Tevinter, a antiga nação humana governada por magos. O DLC final da Inquisição terminou com uma forte dica de que Tevinter era o próximo grande local a ser explorado, enquanto múltiplas fugas de informação também apontaram para o cenário.

Isso agora foi tornado ainda mais provável por uma descoberta da equipe Eurogamer, lendo um livro sobre a história da BioWare.

Finalmente pegou o livro BioWare e este é o primeiro livro *oficial* de confirmação da Idade do Dragão 4 em Tevinter? (sei que todos nós já adivinhamos isto) pic.twitter.com/229xriPbof- Tom Phillips (@tomphillipsEG) 24 de janeiro de 2021

Essa é a primeira confirmação sancionada de que será em Tevinter, mesmo que não tenha sido anunciada em um sentido mais formal. Agora temos outro trabalho artístico para torná-lo ainda mais provável, afixado como um agradecimento à base de fãs dos pacientes:

@SerGoldman perfeito!



Feliz sexta-feira meus amigos - espero que todos vocês fiquem fora da chuva! Fiquem a salvo. Tenha um ótimo fim de semana! pic.twitter.com/ViYBms8Gng- Christian Dailey (@ChristianDailey) 20 de março de 2021

Isso se parece muito com a mesma cidade mágica que aparece no trailer, juntamente com uma visão adequada de um personagem com aparência de magia distinta. Tudo isso é claramente evocativo de Tevinter, e há algumas escolhas de design realmente intrigantes.

Na verdade, o trem de arte conceitual continua rolando - o mesmo produtor executivo do jogo enviou recentemente outra imagem, desta vez mostrando um diretor cinzento:

@SerGoldman, eu te peguei! Esta é a quantidade certa de cinzento e pontiagudo?



Feliz sexta-feira a todos. Espero que todos fiquem a salvo e se saiam bem. :) pic.twitter.com/LbAmD1SKGR- Christian Dailey (@ChristianDailey) 30 de abril de 2021

Não temos mais nada a dizer em termos da importância que os Grey Wardens terão para a história do jogo, mas é mais um pouco de sabor para apreciar enquanto aguardamos qualquer outra notícia.

Idade do Dragão: Jogabilidade do Dreadwolf

Finalmente, chegamos à jogabilidade, e na verdade há muitas opções sobre a mesa para a Idade do Dragão: Dreadwolf. Cada jogo da Idade do Dragão tem se sentido bastante distinto - as origens tinham mais combate tático, a Idade do Dragão 2 era mais cheia de ação, e a Inquisição estava em algum lugar no meio, dependendo de como você jogava.

Mas, quer o combate seja mais envolvido ou mais simples, algumas outras coisas provavelmente serão garantidas. Devemos ter uma história bastante longa com dezenas de personagens para conversar e influenciar, e árvores de diálogo que dêem muitas opções em termos de abordagem.

Até agora, a Idade do Dragão também se afastou de uma verdadeira experiência de mundo aberto, preferindo grandes áreas de hubs entre as quais você pode viajar para uma abordagem mais detalhada de cada local, portanto, será interessante ver se essa estrutura reaparece. Uma das únicas críticas reais à Inquisição era que suas áreas podiam se sentir um pouco grandes demais às vezes, então veremos se o próximo jogo também as torna um pouco mais densas.

Entretanto, uma coisa que aparentemente podemos descartar é que o jogo tenha multiplayer - isto era aparentemente uma parte importante do plano da EA para a franquia. No entanto, o fraco retorno de jogos como o Hino, aliado ao grande sucesso do título de jogador único Star Wars Jedi: A Fallen Order persuadiu a EA a permanecer com as raízes da Era do Dragão.

De acordo com um grande relatório da Bloomberg, isto é muito o que a BioWare queria, o que significa que vemos uma versão mais verdadeira do que eles estão imaginando que o jogo será quando ele eventualmente for lançado.

Escrito por Max Freeman-Mills.