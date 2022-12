Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A trilogia original Mass Effect é uma das sagas mais queridas de todos os tempos, uma epopeia espacial em ascensão que conseguiu pregar tanto os pequenos momentos de personagem e diálogo quanto o arco arrebatador de sua história em escala de galáxia.

É tão bem visto que o simples anúncio de um remasterizador para a trilogia fez grandes ondas, mas isso não é nada comparado com a propaganda que está sendo gerada para a próxima entrada completa na série, agora confirmada. Por enquanto, não temos título e poucos detalhes, mas você pode descobrir todos os fatos importantes aqui mesmo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Próxima data de lançamento do Efeito de Massa

Até mesmo a confirmação de que o próximo jogo de Efeito de Massa está em desenvolvimento ativo levou muito tempo, então a notícia principal aqui é que uma data de lançamento firme ainda está muito longe. No entanto, fizemos progressos reais!

Foi somente em novembro de 2020, no Dia N7, que BioWare fez o pequeno anúncio de que estava trabalhando no próximo jogo, juntamente com uma única peça de arte conceitual que está acima, como a imagem de cabeçalho desta peça. Achamos que isso era encorajador o suficiente, mas então em dezembro de 2020 a BioWare estreou um trailer teaser no Game Awards.

É um breve olhar, e entraremos em suas implicações para a história do novo jogo lá embaixo, mas não termina com qualquer tipo de indicação de uma janela de lançamento, o que dificilmente é uma surpresa. Portanto, é muito pouco provável que vejamos o lançamento do jogo este ano. Na verdade, o final de 2023 seria nossa aposta inicial, e provavelmente devemos prepará-lo para a possibilidade de que isso possa levar mais tempo.

A equipe da BioWare publicou recentemente um post no blog que mencionou que o jogo está em fase de protótipo, portanto, está apenas em uma fase inicial de sua produção agora mesmo - outra forte indicação de que ainda está pelo menos alguns anos fora.

Próximas plataformas de efeitos de massa

Essas conclusões aproximadas que podemos tirar sobre a janela de lançamento do jogo estar longe pode nos levar a algumas suposições bastante óbvias sobre as plataformas, também. Quando ele sair, é mais provável que este tipo de jogo AAA já esteja direcionado direta e exclusivamente para a PlayStation 5 e Xbox Series X/S, aproveitando a potência e a velocidade da próxima geração.

Os jogos também sempre saíram historicamente ao mesmo tempo no PC, por isso não vemos razão para que isso pare. O alegre Switch da Nintendo é um console maravilhoso, mas ficaríamos enormemente surpresos se ele pudesse segurar uma vela no tipo de energia que o jogo precisará dentro de alguns anos, então sem atualizações de hardware, ele não estará no Switch, infelizmente.

Próxima história de efeito em massa

É aqui que as coisas ficam um pouco mais especulativas, mas também um pouco mais interessantes - há tantas possibilidades para o que a BioWare poderia escolher explorar com um novo Efeito de Massa, mas aquele trailer teaser nos dá algumas dicas firmes sobre o que esperar.

Em primeiro lugar, ele ocorre claramente após a conclusão do Efeito de Massa 3, portanto, este não é outro grande salto de tempo para a série. Ao contrário de Andrómeda, o seguimento médio que tivemos até agora, parece que também vai se comprometer a fazer de um dos finais opcionais do Efeito de Massa 3 a escolha canônica. Sabemos disso, já que o trailer apresenta claramente um destroço defunto e flutuante que já foi um Relé de Massa, o serviço de transporte rápido ao redor de nossa galáxia.

Entretanto, não parece que Andrómeda esteja sendo abandonada por nenhum meio - na verdade, a aposta mais provável é que o jogo seguirá de Andrómeda na linha do tempo, mas lidará mais diretamente com os eventos causados pelo final do Efeito de Massa 3.

Frente ao espetáculo por enquanto, também, está Liara, o amado alienígena de pele azul dos jogos originais, mais velho e mais sábio. No trailer, a vemos procurando entre os destroços de um Ceifeiro derrotado e encontrando parte do capacete usado por seu antigo personagem jogador, o Comandante Shepard. Isso é uma notícia aliciante e encorajadora.

As figuras dessa arte conceitual, entretanto, chamaram alguma atenção e se parecem muito com as silhuetas de Thane e Mordin da primeira trilogia, assim como Jaal de Andrómeda - sendo este último um alienígena de uma raça que era nova em Andrómeda, indicando ainda mais que faz parte do novo cânone.

Em julho de 2022 recebemos uma notícia interessante sobre a história do jogo - a veterana escritora Mary DeMarle está trabalhando como Diretora Sênior de Narrativa no projeto. Ela foi fundamental para a história dos recentes Guardiões da Galáxia, e dos modernos jogos Deus Ex, que é um bom pedigree a ser trazido.

Oh, ei!

Estou realmente entusiasmado em informar que Mary DeMarle se juntará à equipe de Efeito de Massa como Diretora Sênior de Narrativa. Você já viu o trabalho dela nos Guardiões da Galáxia & Deus Ex (para citar alguns!). Ela é incrível - Michael Gamble (@GambleMike) 4 de julho de 2022

Essa é uma notícia menos boa para sua antiga casa, Eidos Montreal, mas sugere que podemos esperar uma história bem elaborada da equipe que trabalha no próximo Efeito de Massa.

O Dia N7 no início de novembro de 2022 trouxe mais um pouco de arte conceitual para o jogo, que você pode ver abaixo - é uma linda peça insinuando algum tipo de reconstrução no espaço. Não podemos confirmar que se trata de uma tentativa de construir um novo relé de Efeito de Massa, mas a forma da estrutura é semelhante e está rotulada MR7.

Um pouco de texto na imagem (que você pode ver na íntegra no blog oficial aqui) o chama de relé de vacuo, então teremos que esperar para descobrir o que isso significa no devido tempo.

O que exatamente a história parecerá ainda é totalmente desconhecido, é claro, mas a inclusão de personagens retornando, e a dica de que a Shepard pode não estar completamente fora da contagem, estará fazendo correr os pulsos.

Próximos jogos para PC: Os melhores jogos novos que se esperam em 2022 e além Por Adrian Willings · 10 Dezembro 2022 Próximos novos jogos para PC para ficar entusiasmado com os exclusivos, lançamentos entrantes e os melhores jogos para procurar no Steam, Epic e

Próximo jogo de Efeito de Massa

Finalmente, chegamos à jogabilidade, e embora também não possamos ter certeza de muito nesta frente, há algumas suposições bastante sensatas a serem feitas. A série Mass Effect sempre foi um atirador de terceira pessoa fundido com um RPG, mas é justo dizer que se tornou mais pesada no tiroteio à medida que ele foi avançando. Ou, pelo menos, o tiroteio ficou melhor com o passar do tempo.

Não vemos razão para que isso mude no novo jogo e, de fato, uma das áreas onde Andromeda deu alguns bons passos em frente foi no combate, o que foi incisivo e variável uma vez que você começou a abraçar e experimentar os muitos poderes e opções disponíveis para você.

Você também deve esperar uma história cheia de missões secundárias, todas oferecendo escolhas de como você quer resolver as questões, juntamente com uma lista de companheiros para se reunir e escolher entre elas conforme você se inicia em missões. Quem serão esses companheiros é o palpite de qualquer um no momento.

Da mesma forma, é difícil prever quantos locais e planetas poderemos visitar, mas temos esperança de que a BioWare esteja colocando a fasquia alta em todos esses pontos. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é esperar para descobrir.

Escrito por Max Freeman-Mills.