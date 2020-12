Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A EA conseguiu uma ultrapassagem e tanto, ultrapassando a editora rival Take-Two Interactive para confirmar a compra da Codemasters, especialista em jogos de direção britânica, por £ 945 milhões, ou US $ 1,2 bilhão.

Seu interesse no estúdio tornou-se público no fim de semana, apesar de relatos de que a Take-Two havia fechado um acordo próprio, e parecia que o interesse da EA não era apenas concreto, mas também custava um prêmio que a Take-Two não poderia igualar .

O acordo anterior foi avaliado em £ 759 ou $ 970 milhões, então a EA teve que aumentar o preço substancialmente, mas está confirmado que as coisas estão avançando agora.

A aquisição significa que a EA está de repente parecendo o predador de ponta em jogos de corrida - sua própria franquia Need for Speed ainda está em andamento, se diminuída em comparação com seus anos de glória, mas Codemasters traz consigo as séries Dirt, Grid e Fórmula 1, três das as franquias de corrida mais conhecidas e populares por aí.

Com a própria Codemasters comprando os desenvolvedores por trás do Project Cars no ano passado, isso significa que a EA tem em suas mãos uma verdadeira maravilha das corridas. Na verdade, basicamente deixa os exclusivos do console Gran Turismo e Forza como as únicas franquias realmente excelentes que a EA não possui.

Se isso é uma boa notícia para os jogadores, demorará muito mais para ficar claro, pois levará algum tempo até que a compra seja realmente concluída. O negócio também vem logo após a compra da Bethesda pela Microsoft, e deixa ainda menos desenvolvedores independentes do que antes.

Escrito por Max Freeman-Mills.