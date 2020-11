Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Electronic Arts lançou uma atualização para Star Wars Squadrons que adiciona recursos gráficos extras para Xbox Series X / S e PS5. Os proprietários de cabeçotes PC VR agora também devem ver taxas de quadros melhoradas.

Graças à "atualização 3.0", os proprietários do PS5 são tratados com uma melhor qualidade visual e iluminação, com até 4K de reprodução.

Os proprietários de Xbox Series X e Xbox Series S obtêm ainda mais pelo seu dinheiro, com a opção de jogar a até 120 fps (embora com qualidade visual reduzida).

E para quem ainda não saboreou o jogo de luta de cães, ele também está disponível em algumas ofertas incríveis da Black Friday. Como ele é reproduzido por compatibilidade com versões anteriores no PS5 e Xbox Series X / S (com as melhorias adicionadas através da atualização), você compra a respectiva versão do PS4 ou Xbox One e funcionará bem.

E, assim como os novos controladores DualSense / Xbox Wireless, você também pode usar um PS4 DualShock ou um controlador Xbox mais antigo ao jogar.

Nele, você pode jogar em enormes escaramuças multijogador, enquanto pilota um Tie-Fighter ou X-Wing. Também existe um modo de história de campanha decente, onde você pode jogar como personagens de lados opostos do conflito.

A versão para PlayStation 4 também pode ser reproduzida por meio de um fone de ouvido PSVR.

Escrito por Rik Henderson.