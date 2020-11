FIFA 21 acaba de ganhar um grande desconto na Black Friday

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O FIFA 21 foi lançado há apenas alguns meses, mas ainda assim está recebendo um grande desconto para a Black Friday na Amazon UK - uma chance bem-vinda para quem ainda não o comprou a um preço de banana.

O jogo tem 33% de desconto no PS4 e no Xbox One no Reino Unido, com descontos maiores nos EUA, com atualizações gratuitas para versões de última geração incluídas em todas as versões do jogo, mesmo se você tiver um PS5 ou Xbox Series X chegando você estará fazendo a compra ideal.

Se você estiver no Reino Unido, pode adquirir o FIFA 21 para PS4 por £ 32,99 , abaixo de £ 48,99, enquanto a versão do Xbox One também custa £ 32,99 abaixo de £ 48,99, então a redução é a mesma em qualquer plataforma que você preferir.

Para os leitores dos Estados Unidos, entretanto, as coisas estão ainda mais otimistas - o FIFA 21 para PS4 está $ 26,99 abaixo dos $ 59,99 e no Xbox por $ 27,99 - em ambos os casos, é mais da metade do preço normal.

É realmente um ótimo momento, também, com as versões de próxima geração do jogo chegando em 4 de dezembro - isso lhe dará tempo suficiente para se acostumar com as mudanças de jogabilidade antes que as atualizações gráficas e tempos de carregamento melhorados realmente cheguem em casa em breve.

Se você quiser optar pelas edições um pouco mais caras que vêm com vários bônus e moeda do jogo, elas também têm desconto no Reino Unido, pelo menos - a Ultimate Edition do jogo pode ser adquirida por £ 51,99 em qualquer PS4 ou Xbox .

FIFA 21 foi uma atualização bem recebida para a fórmula da EA Sports, e estamos muito animados para ver o que a data de lançamento de 4 de dezembro pode trazer, então certifique-se de fechar este negócio antes que desapareça, pois é improvável que você vá veja um preço melhor nesta Black Friday.

Escrito por Max Freeman-Mills.