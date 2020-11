Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, os assinantes do EA Play terão Star Wars Jedi: Fallen Order, um jogo popular lançado em novembro passado.

A partir de 10 de novembro de 2020 , os assinantes do EA Play podem obter acesso ilimitado ao jogo, que também estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass Ultimate no mesmo dia. Lembre-se de que a Microsoft e a EA anunciaram recentemente que os assinantes do Xbox Game Pass Ultimate podem obter o EA Play a partir de 10 de novembro de 2020.

Uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate permite que você jogue em consoles Xbox, PC e Android via xCloud. No entanto, o EA Play through Game Pass funcionará apenas com consoles Xbox no início, já que a capacidade de jogar jogos da EA Play no PC com um Game Pass Ultimate ou Game Pass PC só chegará em dezembro.

EA Play , que custa US $ 4,99 por mês ou US $ 14 por mês quando empacotado com o Xbox Game Pass Ultimate, tem mais de 60 títulos da EA, incluindo The Sims, FIFA e, é claro, Star Wars Jedi: Fallen Order. O jogo Star Wars é uma aventura de ação desenvolvida pela Titanfall e pelo estúdio Respawn da Apex Legends.

Não vamos esquecer que os novos Xbox Series X e Xbox Series S da Microsoft também serão lançados oficialmente em 10 de novembro, então é um dia agitado. O momento não é coincidência, entretanto, já que o lançamento de Fallen Order através do EA Play dará aos novos proprietários dos consoles de próxima geração da Microsoft um título para jogar imediatamente.

Escrito por Maggie Tillman.