O que é EA Play, quanto custa e quais jogos você ganha?

(Pocket-lint) - Como Xbox, PlayStation e Ubisoft, a Electronic Arts tem seu próprio serviço de assinatura de jogos que fornece acesso a seu vasto catálogo de títulos e muito mais.

Então, o que é EA Play, quanto custa e para quais plataformas está disponível?

Nós respondemos a essas perguntas e muitas mais abaixo.

Anteriormente chamado de EA Access no Xbox One e PS4, e Origin Access no PC, o EA Play é um serviço de assinatura que oferece acesso "all-you-can-eat" ao seu catálogo de jogos, além de testes cronometrados e acesso antecipado para novos jogos . Você também ganha 10% de desconto na compra de jogos novos ou futuros.

Funciona um pouco diferente no PC para o console, com uma assinatura EA Play Pro adicional disponível para proprietários de PC com Windows que adiciona a capacidade de jogar jogos conforme eles são lançados como parte de uma taxa aumentada.

O EA Play está disponível por uma taxa mensal no PS4, Xbox One e PC. também estará disponível no Xbox Series X / S a partir de novembro, autônomo e como parte do Xbox Game Pass Ultimate sem nenhum custo extra.

Como dissemos acima, o EA Play está disponível para PlayStation 4, Xbox One (e Xbox Series X / S em breve) e PC. Também esperamos que esteja disponível para PlayStation 5, mas ainda não ouvimos a confirmação oficial.

Você deve baixar um aplicativo EA Play para consoles, que serve como um portal para os jogos.

Você pode pagar pelo EA Play mensalmente ou anualmente. Pagar por um ano inteiro de assinatura sai muito mais barato - cerca de 50 por cento mais barato, na verdade - mas você pode preferir um pagamento mensal menor.

Funciona de maneira um pouco diferente dependendo da plataforma.

O EA Play no PlayStation 4 custa £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 por mês ou £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 por 12 meses. É uma proposta simples e pode ser comprada através do próprio PS4 - através de um aplicativo EA Play dedicado.

É exatamente o mesmo preço para a assinatura da EA Play em um console Xbox que é PS4 - £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 por mês ou £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 por 12 meses. No entanto, a partir do lançamento das máquinas da próxima geração, também será incluído como parte do Xbox Game Pass Ultimate .

Isso custa £ 10,99 / $ 14,99 / € 14,99 por mês, mas, para isso, você também terá acesso a mais de 200 jogos do Xbox One, Xbox 360 e Xbox originais, além de alguns jogos da série Xbox quando forem lançados, Xbox Game Pass para PC, Xbox Live Gold (necessário para jogar online em uma máquina Xbox) e Project xCloud - a plataforma de jogos em nuvem da Microsoft.

O EA Play será adicionado ao Game Pass Ultimate a partir de novembro sem nenhum custo extra.

Os proprietários de PC podem assinar o EA Play na própria loja de jogos Origin da Electronic Arts ou no Steam. Também custa £ 3,99 / $ 4,99 / € 3,99 por mês ou £ 19,99 / $ 29,99 / € 24,99 por 12 meses e oferece os mesmos benefícios que as versões PS4 e Xbox.

Um outro plano de associação também está disponível para proprietários de PC - EA Play Pro. Conforme mencionado anteriormente, ele adiciona acesso a novos jogos à medida que são lançados nas lojas, não apenas a versões com limite de tempo. Frequentemente, eles também estão disponíveis antes da data de lançamento geral.

O EA Play Pro custa £ 14,99 / $ 14,99 / € 14,99 por mês ou £ 89,99 / $ 99,99 / € 99,99 anualmente.

O EA Play dá acesso irrestrito a uma pilha de jogos antigos do catálogo, chamados The Play List. Eles podem ser baixados para o seu console ou PC e reproduzidos quantas vezes você quiser, contanto que continue a assinar.

Os jogos salvos serão armazenados em sua respectiva máquina ou na nuvem, exatamente como se você comprasse cada jogo imediatamente. Portanto, se você decidir interromper a assinatura e comprar um dos jogos posteriormente, poderá continuar de onde parou.

Além disso, os testes de acesso antecipado de jogos novos - como o FIFA mais recente - oferecem 10 horas para jogar cada jogo completo. Após este período, você terá que comprar o jogo completo ou esperar vários meses para que ele seja adicionado à Lista de Reprodução.

Em nossa experiência, alguns jogos são adicionados ao catálogo anterior após alguns meses, outros jogos maiores podem levar quase um ano para serem adicionados.

Finalmente, todos os membros do EA Play ganham 10 por cento de desconto nas compras de jogos digitais.

A assinatura do EA Play Pro para proprietários de PC (por meio do Origin) adiciona "recompensas e conteúdo de nível profissional" e acesso antecipado e irrestrito às versões deluxe de novos jogos.

Esta é a lista de jogos disponíveis na versão Xbox One do EA Play. A lista pode ser diferente em outras plataformas. Por exemplo, a versão PS4 do EA Play é razoavelmente nova, enquanto a Electronic Arts lançou muitos títulos exclusivos para PC ao longo dos anos. Ainda assim, espero que isso lhe dê uma ideia do tipo de coisa que você pode esperar.

Mais jogos são adicionados regularmente.

Alice: Madness Returns

Hino

Exército de dois

Uma saída

Battlefield 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield 1943

Campo de batalha: má companhia

Campo de batalha: Bad Company 2

Battlefield Hardline

Battlefield V

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Preto

Burnout Paradise Remasterizado

crise

Crysis 2

Crysis 3

Inferno de Dante

Espaço morto

Dead Space 2

Espaço morto 3

Dead Space Ignition

Dragon Age 2

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Origins

Fe

Frenesi alimentar

Frenesi alimentar 2

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

FIFA 20

Fight Night Champion

Arma Pesada

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 20

Madden NFL 25

Efeito em massa

Mass Effect 2

Efeito em massa 3

Efeito de massa: Andrômeda

Medal of Honor Airborne

Mirrors Edge

MIrrors Edge Catalyst

NBA Live 15

NBA Live 16

NBA Live 18

NBA Live 19

Necessito de velocidade

Necessidade de Velocidade de Calor

Need for Speed Payback

Need for Speed Rivals

NHL 17

NHL 18

NHL 19

NHL 20

Peggle

Peggle 2

Plantas versus zumbis

Plants vs Zombies: Battle for Neighbourville

Plantas VS Zumbis: Guerra de Jardim

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

Rocket Arena

Rory McIlroy PGA Tour

Mar da Solidão

Sombras dos Amaldiçoados

Skate 3

SSX (2012)

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

The Bards Tale Trilogy

The Sims 4

Queda do Titan

Titanfall 2

UFC

UFC 2

UFC 3

Desvendar

Desvendar Dois

Zuma

Zumas Revenge!

