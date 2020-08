Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Electronic Arts anunciou um novo pacote de expansão com o tema Star Wars para The Sims 4. Ele chegará em 8 de setembro de 2020.

Chamado de Journey to Batuu, o pacote de expansão foi revelado em um trailer da Gamescom em 27 de agosto. Trará uma série de personagens e itens da franquia espacial. Você pode esperar tudo dróides e sabres de luz para Rey e Kylo Ren, de acordo com o trailer, que também mostrou vislumbres do Millennium Falcon e stormtroopers. Veja como a EA descreveu o pacote em um comunicado à imprensa :

"Em The Sims 4 Star Wars: Journey to Batuu, os jogadores deixarão suas casas para viajar para o planeta Batuu, onde terão que escolher com qual facção trabalhar, já que as ações de seus Sims levarão ao controle do Posto Avançado do Pináculo Negro. Os Sims podem escolher apoiar Rey e Vi Moradi como parte da Resistência, jurar lealdade à Primeira Ordem sob Kylo Ren ou mudar seu foco para ganhar créditos com Hondo Ohnaka e os canalhas. Enquanto os Sims embarcam em missões emocionantes , eles vão aumentar sua reputação, desbloquear novos artefatos e roupas exclusivas, personalizar seus próprios andróides e criar um cobiçado sabre de luz. Depois que os jogadores saem do Batuu e voltam para casa, eles podem até trazer de volta alguns desses itens, como o sabre de luz , para se divertir com outros Sims que eles já criaram. "

Em outras palavras, seu Sim de Guerra nas Estrelas terá uma casa que você pode decorar e interagir com o Batuu, e há missões que desbloqueiam vários itens colecionáveis, incluindo um sabre de luz e um andróide próprios, enquanto a história avança.

Os novos personagens parecem estar limitados à trilogia de filmes mais recente também.

Em uma galáxia muito, muito distante, nas profundezas da Orla Externa, o mundo de Batuu espera seu Sim. O Pacote de Jogo Jornada de Guerra nas Estrelas para Batuu The Sims 4 está disponível em 8 de setembro! Crie sua história exclusiva de #TheSimsxStarWars : https://t.co/OrpnA7VfUK #JourneyToBatuu pic.twitter.com/t5npF4Fmfh - The Sims (@TheSims) 27 de agosto de 2020

