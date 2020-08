O serviço de assinatura do EA Play chegará ao Steam em 31 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Electronic Arts anunciou recentemente um novo serviço de assinatura do EA Play, e agora é revelador quando o serviço chegará ao Steam.

A editora disse que o EA Play será lançado no Steam em 31 de agosto, elevando o número de plataformas disponíveis para quatro. Você também pode acessá-lo no PS4, Xbox One e na própria loja Origin da EA no PC. A EA anunciou originalmente planos para oferecer suporte à plataforma da Valve há um ano.

EA Play é uma combinação dos serviços de assinatura EA Access e Origin Access. Quando anunciou a mudança da marca, a EA disse que decidiu combinar os serviços porque é “um passo importante na simplificação dos nossos serviços para garantir que ser um membro do EA Play é a melhor forma de jogar”.

Os assinantes do EA Play terão acesso a grandes sucessos da EA, como The Sims 4. Eles também terão conteúdo especial exclusivo para membros e podem jogar testes iniciais de novos títulos. Eles também podem acessar "uma coleção de nossas séries e títulos mais amados, e economizar 10% em compras digitais da EA, de jogos completos a DLC".

O EA Play custa $ 4,99 por mês ou $ 29,99 por ano, enquanto o nível premium, chamado EA Play Pro, custa $ 14,99 por mês ou $ 99,99 anualmente e inclui acesso antecipado a todos os novos títulos da EA. O EA Play Pro costumava ser chamado de Origin Access Premier. Era a versão premium do Origin Access.

Escrito por Maggie Tillman.