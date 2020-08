EA Access e Origin Access se tornarão EA Play a partir de 18 de agosto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Outro dia, outra mudança de marca.

Desta vez é a Electronic Arts , que está reformulando a marca e simplificando seus serviços de assinatura EA Access e Origin Access. Eles se tornarão EA Play a partir de terça-feira, 18 de agosto. Eles também estão recebendo uma nova aparência. Origin Access Premier, a versão premium Origin Access, também se tornará EA Play Pro. Finalmente, o evento anual ao vivo da EA, EA Play, será chamado de EA Play Live. Portanto, a marca EA Play está em tudo.

A Electronic Arts disse que esta mudança não afetará os benefícios dos assinantes e, de fato, o estúdio disse que você deve esperar mais vantagens, incluindo "desafios exclusivos no jogo e recompensas mensais para membros em títulos selecionados". A empresa descreveu em uma postagem de blog que a mudança de marca é “um passo importante na simplificação de nossos serviços para garantir que ser um membro do EA Play seja a melhor maneira de jogar”.

Os assinantes do EA Play têm acesso a conteúdo especial exclusivo para membros e podem jogar as primeiras versões de novos títulos. Eles também obtêm "acesso instantâneo a uma coleção de nossas séries e títulos mais amados e economizam 10% nas compras digitais da EA, de jogos completos a DLC", disse a Electronic Arts.

Os assinantes atuais não terão que fazer nada para mudar para este novo serviço. A única coisa que ainda não sabemos é o preço. No entanto, atualmente, os modelos básicos do EA Access e do Origin Access custam US $ 4,99 por mês cada, e o Origin Access Premiere custa US $ 14,99 por mês.

Escrito por Maggie Tillman.