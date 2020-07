Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EA fez o que muitos fãs de futebol queriam e largou o primeiro trailer do FIFA 21 deste ano, depois de nos provocar com pedaços no preparo para a inauguração.

Agora sabemos que Kylian Mbappe é a merecida estrela de capa dos jogos deste ano, nas três versões disponíveis, e agora podemos dar uma olhada em como o jogo será realmente nos consoles de última geração.

Basta dizer que as coisas também parecem poderosas. O trailer mostra alguns dos estádios e equipes mais emblemáticos do mundo, incluindo o recém-coroado campeão da Premier League, o Liverpool, embora mais uma vez seu kit real para o próximo ano, fabricado pela Nike, não esteja incluído por razões legais sua revelação oficial.

Obviamente, a cada ano uma nova FIFA promete novos recursos, e o trailer mostra algumas áreas em que as melhorias estão chegando, embora não com muitos detalhes - pequenas facetas, como melhores opções táticas no modo carreira, fazem breves aparições, por exemplo: Interactive Match Sim permite que você assuma mais controle sem jogar uma partida inteira manualmente.

Parece que também veremos o retorno do Volta, o show paralelo de futebol de rua que substituiu The Journey in FIFA 20, dirigido pela história, para moderar o sucesso. Não podemos dizer que ainda estamos jogando Volta, mas se estiver se desenvolvendo, certamente tentaremos outra vez.

É importante ressaltar que parece que o modo pode estar recebendo algum tipo de modo multiplayer, uma omissão que o prejudicou no ano passado, então prepare-se para conquistar seus amigos remotamente. Os Esquadrões de Volta deixarão os jogadores se unirem para as partidas 5v5.

O trailer enfoca as personalidades de alguns dos jovens jogadores que estão agitando no momento, incluindo Mbappe, Trent Alexander-Arnold, João Félix e Erling Haaland, claramente filmados em um bloqueio, o que é um toque legal no momento.

No entanto, teremos que aguardar mais cenas de jogo, com o site do FIFA 21 prometendo uma revelação completa de todas as principais mudanças em agosto.