Battlefield 6: data de lançamento e tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Battlefield é uma das grandes e antigas damas da cena do jogo de tiro on-line - vem seduzindo os fãs com suas batalhas em grande escala e mistura de adrenalina de combates veiculares e de infantaria há anos e anos.

Também saltou alegremente para diferentes cenários de tempo, desde suas origens na Segunda Guerra Mundial, de volta à Primeira Guerra Mundial e, claro, nos cenários de combate modernos e até na ficção científica futurista.

Agora, o desenvolvedor DICE está trabalhando duro no Battlefield 6, o próximo participante da série. Reunimos tudo o que sabemos sobre o próximo jogo Battlefield, bem aqui, para que você possa ficar por dentro das coisas. Continue verificando, pois atualizaremos esta história sempre que novos detalhes forem publicados.

É fundamental ressaltar que, por enquanto, não há muitas informações oficiais para o próximo jogo do Battlefield, inclusive no que se refere à data de lançamento. Porém, conhecemos alguns fatos concretos - a DICE está definitivamente trabalhando no jogo e tem investido cada vez mais recursos no projeto nos últimos meses.

De fato, em meados de 2020, tanto o Battlefield V quanto o Star Wars Battlefront II, os dois grandes jogos de tiro multiplayer existentes no estúdio, foram lançadas atualizações no final da vida útil, que confirmaram que o conteúdo não será mais produzido para os dois títulos daqui para frente.

Isso é, de acordo com aqueles familiarizados com o estúdio, em parte para liberar os funcionários que estavam trabalhando nos calendários de conteúdo dos jogos, permitindo que eles se mudem para o Battlefield 6 para acelerar os assuntos do novo projeto. Por um lado, isso significa que é um trabalho em andamento, mas, por outro, não tivemos nenhum anúncio formal sobre o jogo ou qualquer tipo de janela de lançamento indicada.

No momento, isso significa que assumiríamos que o jogo não aparecerá antes de meados do final de 2021, para dar à DICE e à EA tempo para terminá-lo e comercializá-lo. A EA, de fato, indicou em uma recente chamada de ganhos que será lançada no ano fiscal de 2022, que vai de abril de 2021 a março de 2022, de modo que essa é sua janela por enquanto.

A cada jogo do Battlefield, surge uma pergunta fundamental - quando e onde está definido? Dado que as entradas anteriores tiveram configurações seriamente diversas, muita coisa está no ar nessa frente.

No entanto, a maioria dos rumores que vimos apontam para um cenário mais moderno. Com o Battlefield 1 e o Battlefield V, a DICE voltou às duas Guerras Mundiais para explorar uma forma anterior de combate, mas jogadores como o Battlefield 3 e 4 mostraram anos atrás que também podem se sobressair nos modernos cenários de combate.

De qualquer forma, este é um detalhe que a DICE estará vigiando atentamente até que esteja pronta para desvendar completamente o Battlefield 6 - uma enorme quantidade de entusiasmo em torno do jogo provavelmente será desencadeada quando e onde está definido. Vamos manter nossos ouvidos no chão nessa frente.

No entanto, quando se trata de jogabilidade, podemos dar mais alguns saltos. Sabemos que é improvável que a fórmula principal do Battlefield mude, então você pode esperar grandes mapas, grande número de jogadores e veículos em grande quantidade.

A maneira como jogadores como Call of Duty: Warzone aumentaram a contagem de jogadores para máximas de 150 e 200 nos últimos tempos também nos deixa esperançosos de que poderíamos ver algumas batalhas realmente enormes se desenrolando no Battlefield 6, e a filmagem de teste extremamente limitada DICE mostrado no EA Play deste ano parece que promete exatamente isso.

Apresentando um enorme edifício em colapso e filmagens de centenas de soldados na tela de uma só vez, é um vislumbre emocionante do que está por vir para os fãs de Battlefield.

Curiosamente, em um momento como este com a próxima geração de consoles ao virar da esquina, a questão de quais plataformas algo como o Battlefield 6 suportará não preocupa tanto os novos consoles, mas os existentes.

A DICE confirmou que está desenvolvendo o próximo jogo Battlefield com a próxima geração, o que é óbvio pelo fato de que ele será lançado definitivamente quando o PS5 e o Xbox Series X estiverem disponíveis. No entanto, não foi tão longe a ponto de confirmar que isso definitivamente significa que não veremos o Battlefield 6 no hardware da geração atual.

Tirando essa questão, sabemos que veremos o Battlefield 6 no PS5 e Xbox Series X e esperamos que ele tire o máximo proveito dos novos recursos gráficos desses consoles. A DICE há muito tempo é especialista em obter fidelidade gráfica espetacular dos consoles, então o Battlefield 6 provavelmente será um empurrador de envelopes no lado gráfico das coisas e, de fato, também no campo do design de som.