Revelados os 7 próximos jogos do Nintendo Switch da EA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Durante o evento EA Play Live, a Electronic Arts revelou que estava dobrando o Nintendo Switch e se comprometeu a lançar mais jogos na plataforma no próximo ano.

O diretor de mídia social de um dos estúdios da EA, Respawn Entertainment, disse durante a apresentação que "sete novos jogos" estão "chegando ao Switch nos próximos 12 meses". Alex Ackerman estava falando sobre a EA em geral, e sim sobre o Respawn especificamente.

No entanto, antes que você tenha esperanças de que Star Wars Jedi: Fallen Order ou The Sims 4 sejam jogos do Switch em breve, os sete jogos já foram revelados e não coincidem com os grandes lançadores Xbox One e PS4 da editora.

Jeff Grubb, do VentureBeat, revelou a lista inteira e, apesar de boa, não é uma formação tão impressionante quanto poderia ser.

Burnout Paradise Remastered é um dos jogos e já está disponível. O FIFA 21 é outro lançamento ao mesmo tempo que seus colegas de console de última geração.

Além disso, a EA revelou durante sua recente apresentação online que Apex Legends e a aventura de ação de Tim Burton, Lost in Random, também estarão disponíveis para o Switch.

Os outros jogos, de acordo com Grubb, serão outro jogo da EA Originals atualmente desconhecido - desta vez do novo desenvolvedor Velan Studios - além de combates multijogador, Plants vs Zombies Battle for Neighborville.

O jogo final da lista é um exemplo de Need for Speed: Hot Pursuit de 2010 que, como Burnout Paradise, é um clássico dos Jogos de Critérios.

Isso é sobre todas as pessoas. Nossa maior decepção, talvez, é que ainda não haverá jogo Madden para o Nintendo Switch, a menos que os planos mudem.

Oh, bem, sempre há o próximo ano.