Data de lançamento do FIFA 21, informações, trailers e tudo o que sabemos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - FIFA 21 é oficial! Para ser honesto, sempre estaria nas cartas - houve pelo menos um jogo FIFA por ano por quase três décadas - mas este é o primeiro da série que será lançado para PS5 e Xbox Series X , bem como consoles de geração atual.

E isso significa que vem com sinos e apitos adicionais (literalmente, no último caso).

Aqui está o que sabemos sobre isso até agora, incluindo os screengrabs oficiais (que você pode deslizar acima), trailers, recursos e muito mais.

A EA também resolve o FIFA 21 de maneira adequada ao estrear o primeiro trailer completo do jogo, que você pode ver abaixo. É o nosso primeiro olhar apropriado sobre a jogabilidade da próxima geração para a série, e parece adequadamente impressionante, embora não haja muita jogabilidade para ser encontrada nele.

FIFA 21 estará disponível em todas as plataformas usuais, bem como nos consoles de próxima geração, quando forem lançados. A EA também anunciou que oferecerá suporte ao Google Stadia pela primeira vez.

Isso significa que será lançado para PS4, Xbox One, PC (via Steam e Origin), Nintendo Switch e Google Stadia. Além do PlayStation 5 e Xbox Series X quando estiverem disponíveis.

O jogo também fará parte do novo incentivo Dual Entitlement da EA. Isso permite que os proprietários de PS4 e Xbox One comprem o jogo e os atualizem para suas respectivas versões de próxima geração mais tarde, gratuitamente.

A única ressalva é que, se você comprar a cópia física do disco para PS4, não será capaz de atualizá-la em um console PS5 Digital Edition sem uma unidade (você precisa ter a versão digital de download para isso).

FIFA 21 estará disponível para PS4, Xbox One, PC e Switch em 9 de outubro de 2020.

Os membros do EA Access ou Origin Access Basic poderão experimentar o jogo em 1º de outubro, enquanto os assinantes do Origin Access Premier receberão o jogo completo.

A versão do Google Stadia estará disponível a partir de "inverno". A data de lançamento para as versões PS5 e Xbox Series X ainda não foi anunciada (provavelmente assim que PlayStation e Xbox revelarem suas próprias datas de lançamento do console).

Os recursos gerais do jogo ainda estão por vir, mas aprendemos sobre alguns dos aprimoramentos planejados para as versões PS5 e Xbox Series X, especialmente a partir da primeira demonstração de gameplay, no vídeo acima.

Como sempre, a jogabilidade está ficando um pouco abalada, principalmente quando se trata de ataque, que está ficando mais controlado. Você terá acesso a mais modos de drible e movimentos de habilidade, além de ser capaz de controlar mais diretamente as corridas de apoio de seus companheiros de equipe.

Ambos os consoles de próxima geração têm armazenamento SSD e capacidades de carregamento mais rápido, então a EA Sports prometeu "tempos de carregamento incríveis" para "começar em segundos".

O jogo utilizará os novos talentos de feedback tátil do controlador PS5 DualSense , embora apenas o tempo dirá exatamente como é a sensação para os jogadores.

Ambos os novos consoles têm chips gráficos habilitados para ray tracing , que dão aos desenvolvedores a capacidade de produzir efeitos de iluminação e sombreamento muito mais realistas. A EA não revelou se é isso que ajuda seu "novo sistema de iluminação", mas suspeitamos que sim.

Maior poder gráfico equivale a maiores detalhes nos modelos do jogador, então você deve notar mais precisão do que nunca nessa frente.

O motor de animação foi reformulado para dar aos jogadores ainda mais capacidade de resposta e realismo, o que você pode ver na jogabilidade mostrada até agora. Bloqueio, desarme e colisões foram repetidos para oferecer mais variedade e capacidade de resposta, afastando-nos ainda mais das colisões e colapsos violentos que podem atormentar os jogos FIFA.

Os jogadores ficam mais emotivos quando não têm a bola. Eles gritam por passes ou ajustam as caneleiras, por exemplo.

As reações dos jogadores, banco e fãs serão mais contextuais, adicionando realismo ambiente extra.

Atualizaremos esta lista - e todo o recurso - à medida que aprendermos mais sobre FIFA 21.

A EA Sports confirmou recentemente que, tal como algumas pessoas suspeitavam, o titular francês do PSG, Kylian Mbappe, é a estrela da capa do FIFA 21. Ao contrário dos anos anteriores, também está na capa de todas as edições do jogo.

Ele é um dos maiores superstars jogando agora, e jovem o suficiente para ainda ter muitos anos no topo do jogo restantes nele, então é uma escolha sensata da EA.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Max Freeman-Mills.