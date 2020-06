Data de lançamento do FIFA 21, telas, recursos, trailers e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

FIFA 21 é oficial! Para ser sincero, sempre estaria presente - há pelo menos um jogo da FIFA todos os anos há quase três décadas - mas este é o primeiro da série a ser lançada para PS5 e Xbox Series X , além de consoles de geração atual.

E isso significa que ele vem com sinos e assobios adicionais (literalmente, no último caso).

Então, aqui está o que sabemos sobre isso até agora, incluindo os screengrabs oficiais (que você pode deslizar acima), trailers, recursos e muito mais.

O FIFA 21 estará disponível em todas as plataformas usuais, bem como nos consoles de última geração quando eles forem lançados. A EA também anunciou que também apoiará o Google Stadia pela primeira vez.

Isso significa que será lançado para PS4, Xbox One, PC (via Steam e Origin), Nintendo Switch e Google Stadia. Além disso, o PlayStation 5 e Xbox Series X, quando disponíveis.

O jogo também fará parte do novo incentivo à dupla autorização da EA. Isso permite que os proprietários do PS4 e Xbox One comprem o jogo e os atualizem para suas respectivas versões de nova geração em uma data posterior, gratuitamente.

A única ressalva é que, se você comprar a cópia física do disco para o PS4, não poderá atualizá-la em um console do PS5 Digital Edition sem uma unidade (é necessário ter a versão de download digital para isso).

FIFA 21 estará disponível para PS4, Xbox One, PC e Switch em 9 de outubro de 2020.

Os membros do EA Access ou Origin Access Basic poderão experimentar o jogo em 1º de outubro, enquanto os assinantes do Origin Access Premier receberão o jogo completo.

A versão do Google Stadia estará disponível em "inverno". A data de lançamento para as versões PS5 e Xbox Series X ainda não foi anunciada (provavelmente assim que o PlayStation e o Xbox revelarem suas próprias datas de lançamento do console).

Ainda estamos para descobrir quem estará na capa do FIFA 21 (e são inevitáveis várias edições).

Considerando que Kylian Mbappé até agora apareceu no trailer e no lote inicial de capturas de tela, gastamos muito dinheiro com ele.

O Liverpool FC também se destacou - graças a um vínculo e uma licença estreitos, com o ex-chefe da EA Sports, Peter Moore, sendo o diretor do clube. Então, isso também poderia colocar outro grande nome do LFC em disputa: Mo Salah, alguém?

Ainda estamos aguardando um trailer dedicado do FIFA 21, mas há um trailer combinado da próxima geração do FIFA e do Madden que você pode assistir abaixo ...

Os recursos gerais do jogo ainda estão por vir, mas aprendemos sobre alguns dos aprimoramentos planejados para as versões PS5 e Xbox Series X.

Ambos os consoles de última geração possuem armazenamento SSD e capacidade de carregamento mais rápida, então a EA Sports prometeu "tempos de carregamento incríveis" para "começar em segundos".

O jogo utilizará os novos talentos de feedback háptico do controle PS5 DualSense .

Ambos os novos consoles têm chips gráficos habilitados para ray tracing , que dão aos desenvolvedores a capacidade de produzir efeitos de iluminação e sombreamento muito mais realistas. A EA não revelou se é isso que ajuda seu "novo sistema de iluminação", mas suspeitamos que sim.

Maior poder gráfico é igual a mais detalhes nos modelos de reprodutores.

O mecanismo de animação foi reformulado para oferecer aos jogadores ainda mais capacidade de resposta e realismo.

Os jogadores serão mais emotivos quando não tiverem a bola. Eles vão gritar por passes ou ajustar suas caneleiras, por exemplo.

As reações dos jogadores, bancada e fãs serão mais contextuais, adicionando realismo ambiental extra.

Atualizaremos esta lista - e todo o recurso - à medida que aprendermos mais sobre o FIFA 21.