Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Durante o evento EA Play Live de junho, a Electronic Arts revelou que determinados jogos em sua formação no final de 2020 virão com "Dual Entitlement", mas o que isso significa? E como você pode economizar dinheiro?

Aqui, explicamos o que é o direito duplo da EA, sua relevância para o PS5 e Xbox Series X e os jogos atualmente anunciados aos quais se aplica.

O direito duplo é muito parecido com o esquema de entrega inteligente do Xbox , no qual você compra um jogo de console da geração atual e recebe um upgrade para a versão de próxima geração de graça, quando optar por comprar um dos próximos novos consoles.

O que difere do Smart Delivery é que ele funciona em máquinas PlayStation e Xbox. Como o Smart Delivery é um incentivo para o Xbox, naturalmente só se aplica entre o Xbox One e o Xbox Series X.

Portanto, se você comprar um jogo da EA com autorização dupla, não apenas poderá obter a atualização do Xbox Series X se o tiver comprado no Xbox One, como também a versão PS5 se o tiver comprado no PS4 primeiro. E sem nenhum custo extra.

Até agora, o único problema é que, se você comprar uma versão em disco de um jogo para PS4 ou Xbox One, poderá atualizá-lo apenas em um PS5 ou Xbox Series X com uma unidade de disco.

No momento, apenas a PlayStation anunciou uma edição digital do seu PS5 (sem unidade de disco). Nesse caso, você poderá usar apenas o benefício Dual Tititlement para atualizar uma versão PS4 do download digital do jogo.

A Electronic Arts anunciou o Dual Titularidade com dois jogos, ambos confirmados tanto para a nova geração quanto para a atual: FIFA 21 e Madden NFL 21.