Jogo de caridade do Soccer Aid muda para campo de FIFA 20 este ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Infelizmente, como muitos outros eventos de 2020, esportivos e outros, o Soccer Aid deste ano foi adiado. A partida anual de futebol de caridade entre celebridades e ex-profissionais não foi em sua data originalmente planejada para o início de junho.

Mesmo que os próprios jogadores tivessem se comprometido a entrar em campo, não haveria uma multidão disponível para animá-los e, mais importante, aumentar o dinheiro usual para a Unicef.

No entanto, nem tudo é triste e sombrio, pois uma substituição virtual está planejada.

O Stars participará de um torneio eSoccer Aid no sábado, 27 de junho, que você poderá acompanhar on-line.

Robbie Williams e outros grandes nomes de celebridades jogarão FIFA 20 uns contra os outros online, a fim de arrecadar dinheiro para ajudar a luta da Unicef contra o coronavírus e seu impacto na vida das crianças em todo o mundo.

Além disso, uma equipe do Soccer Aid World XI FC, composta por alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, está disponível no modo Kick Off de FIFA 20.

Inclui Maradona, Pelé e Ronaldinho na mesma equipe pela primeira vez, ao lado de Kenny Dalglish, Ryan Giggs, Alan Shearer e Ian Rush.

Os jogadores dos ícones envolvidos eram apenas jogáveis anteriormente no Ultimate Team.

"Esta é uma iniciativa única e maravilhosa de se fazer parte, porque o Soccer Aid World XI FC é necessário mais do que nunca. Conseguimos reunir alguns dos melhores jogadores que já jogaram o jogo - e muitos deles já jogou no Soccer Aid da Unicef anteriormente - para criar um lado do jogo que os jogadores da FIFA possam desfrutar ", disse o embaixador da Unicef na Williams.

"No sábado, 27 de junho, farei exatamente o mesmo quando participar do eSoccer Aid, que todos poderão assistir e doar com esperança - porque todos os lucros são destinados a ajudar a parar a propagação do coronavírus e limitar o impacto sobre o vidas das crianças ".

Goleiros: Peter Schmeichel, Edwin van der Sar e Jens Lehmann.

Peter Schmeichel, Edwin van der Sar e Jens Lehmann. Defensores: Marcel Desailly, Franco Baresi, Paolo Maldini, Sol Campbell, Roberto Carlos e Fabio Cannavaro.

Marcel Desailly, Franco Baresi, Paolo Maldini, Sol Campbell, Roberto Carlos e Fabio Cannavaro. Meio-campistas: Ruud Gullit, Luís Figo, Zinedine Zidane, Ryan Giggs, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pirès, Juan Sebastián Veron, Lothar Matthäus, Claude Makélélé e Michael Essien.

Ruud Gullit, Luís Figo, Zinedine Zidane, Ryan Giggs, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pirès, Juan Sebastián Veron, Lothar Matthäus, Claude Makélélé e Michael Essien. Avançados: Gianfranco Zola, Diego Maradona, Alan Shearer, Ian Rush, Henrik Larsson, Kenny Dalglish, John Barnes, Hernán Crespo, Alessandro Del Piero, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Michael Owen, Patrick Kluivert e Pelé.

squirrel_widget_148932