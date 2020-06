O EA Access em breve estará disponível no Steam

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os jogos da EA estão voltando ao Steam com entusiasmo.

No ano passado, a EA disse que estava voltando ao Steam depois de se mudar com seu próprio lançador / loja de jogos em 2011. O retorno ao Steam começou com jogos como Star Wars Jedi: Fallen Order, mas agora inclui muito mais títulos.

A Electronic Arts começou isso com uma onda de jogos aparecendo no Steam, com mais de 25 jogos disponíveis com alguns descontos decentes nos favoritos dos fãs também .

Os jogos atualmente disponíveis incluem vários jogos Need for Speed, os clássicos atiradores de Crysis, os clássicos da BioWare Dragon Age 2 e Dragon Age: Inquisition e muito mais.

Agora, não apenas os jogos clássicos estão disponíveis no Steam, mas a empresa também disse que o EA Access também estará disponível em breve.

Se você ainda não conhece, o EA Access é um serviço baseado em assinatura que permite acessar jogos da Electronic Arts sem precisar pagar o custo total de cada jogo. Ele também possui outros benefícios, como descontos, benefícios no jogo e muito mais.

O EA Access já está disponível para PS4 e Xbox One , também existe o Origin Access no PC, mas para os fãs do Steam, essas últimas notícias são certamente bem-vindas.

Este serviço baseado em assinatura chegará ao Steam "ainda este verão".

A EA diz que apresentará mais jogos que chegarão ao Steam durante o evento EA Play Live em 11 de junho.