Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A EA anunciou em 2018 que planejava remasterizar os jogos Command & Conquer para PC, e agora está finalmente lançando a coleção.

Chamada de Command & Conquer Remastered Collection, inclui Command & Conquer: Tiberian Dawn e Red Alert, bem como os pacotes de expansão Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath. Cada jogo foi remasterizado com gráficos e texturas 4K, uma interface de usuário aprimorada, suporte para vários jogadores e uma trilha sonora remasterizada do compositor original Frank Klepacki.

Command & Conquer, também conhecido como C&C, é uma franquia de jogos de estratégia em tempo real. Lançado pela primeira vez em 1995 pelo desenvolvedor Westwood Studios, que a EA assumiu em 1998, o enredo do jogo se passa em um futuro próximo, quando a Terra for contaminada por Tiberium. A Iniciativa de Defesa Global formada pela ONU tenta contê-la, enquanto a Irmandade de Nod quer aproveitá-la, e uma guerra se inicia.

O jogo foi seguido por Command & Conquer: Red Alert em 1996, que é ambientado em um universo alternativo e anunciado como o prequel do original.

Os criadores originais da série, que agora trabalham na Petroglyph Games, assim como "muitos" da equipe original do Westwood Studios, foram recrutados para ajudar a EA a criar a coleção remasterizada. A EA disse que também fez parceria com a Lemon Sky Studios para "ajudar a trazer esses jogos originais para a glória de 4K". Ele descreveu Lemon Sky como um dos principais estúdios de arte do mundo, especializado na remasterização de títulos RTS.

"Trabalhamos em conjunto com os veteranos da Westwood na Petroglyph para garantir que a jogabilidade icônica permaneça autêntica enquanto adicionamos os principais recursos para uma experiência moderna. Não poderíamos ser mais gratos pelo apoio da comunidade C&C durante essa jornada, e especialmente o feedback do nosso Conselho da Comunidade ", disse o diretor criativo da EA, Jim Vesselle, no anúncio.

A coleção Command & Conquer Remastered já está disponível na Origin ou no Steam da EA . Também está incluído com uma assinatura Origin Access Premier. Custa US $ 20, e os membros do Origin Access Basic recebem um desconto de 10%.

A EA também lançou seu código-fonte sob a licença GPL versão 3.0, o que significa que estará aberto à comunidade de mod por anos.