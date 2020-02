Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Seria tentador supor que tudo está quieto no que diz respeito ao Anthem da BioWare, lançado há apenas um ano este mês para o que você poderia chamar de uma resposta crítica silenciosa.

Apesar de parte do jogo parecer, parecer e se sentir excelente, em particular sua mecânica de vôo adequada, a falta de variedade e estrutura o fez falhar em manter o interesse dos jogadores.

A BioWare continuou se concentrando nela e acabou de dar uma olhada em seus planos para o Anthem daqui para frente, através de um post do blog do gerente geral do estúdio, Casey Hudson.

Ele explica que a estrutura do Anthem será substancialmente revisada nos próximos meses para mudar fundamentalmente a forma como funciona para melhor.

Hudson grita para os pacotes sazonais com os quais o Anthem foi atualizado, oferecendo algum conteúdo novo, mas admite que "reconhecemos que ainda há um trabalho mais fundamental a ser feito para trazer todo o potencial da experiência, e isso exigirá uma reinvenção mais substancial do que uma atualização ou expansão ".

Essa nova versão do Anthem aparentemente "reinventará o ciclo principal da jogabilidade com objetivos claros, motivando desafios e progressão com recompensas significativas - enquanto preserva a diversão de voar e lutar em um vasto cenário de fantasia científica". Esse é um objetivo bastante elevado, dado o produto que a BioWare lançou inicialmente, mas o fato de o estúdio estar sendo aberto sobre seus planos não pode causar nenhum dano.

Dito isto, a linguagem que Hudson usa não é completamente definitiva em uma questão-chave - essa é uma nova revisão maciça do Anthem, ou a gênese de um segundo jogo? O tempo dirá nessa frente, e não há nenhuma sugestão de que a BioWare se apresse, pois essa foi precisamente a atitude que contribuiu para o estado de Anthem lançado em fevereiro passado.

No entanto, até que a nova experiência do Anthem esteja pronta, os jogadores podem esperar menos conteúdo para a versão existente. Haverá algum conteúdo de aniversário no final deste mês, mas não haverá mais temporadas completas de novos eventos.