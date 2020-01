Os jogos móveis da EA Tetris estão sendo mortos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fãs dos jogos Tetris da EA em smartphones e tablets foram informados de que os jogos deixarão de ser reproduzidos no iOS e no Android a partir de 21 de abril de 2020.

As informações são provenientes de uma notificação pop-up que os jogadores estão recebendo quando abrem o jogo, informando a data planejada para a descontinuação. De acordo com o aviso, eles não poderão ser reproduzidos a partir dessa data, independentemente de compras ou downloads anteriores.

Os jogos em questão são Tetris e Tetris Blitz, da EA, duas rodadas no clássico quebra-cabeças, e, embora a falta de botões físicos possa ter sido uma desvantagem para alguns, eles têm uma reputação sólida como saídas móveis para a franquia.

A explicação para o motivo pelo qual os jogos estão recebendo a lata se resume a direitos - The Tetris Company (sim, esse é o seu nome real) vendeu novos direitos no verão passado para jogos para celular da franquia para o N3TWORK, portanto, não é uma grande surpresa que os jogos existentes pode ser morto. De fato, a The Tetris Company confirmou que o anúncio da EA é resultado da nova compra de direitos.

Dito isto, é provável que a maioria dos jogadores casuais tenha perdido essa pequena transação, portanto ainda será um choque para muitos.

A primeira entrada do N3TWORK na série foi anunciada para celulares: Tetris Royale, que soa muito parecido com o Tetris 99 do Nintendo Switch, uma surpresa que o battle royale enfrenta no jogo. Esse jogo foi desenvolvido por um estúdio diferente chamado Arika, por isso, se você não sabia como os direitos de Tetris eram complicados antes, deveria fazê-lo agora.

Enquanto isso, entretanto, você tem cerca de três meses para jogar esses jogos se for um fã em particular, enquanto você pode ter dificuldade para baixá-los antes, se ainda não o fez - nossas pesquisas na iOS App Store já estão se mostrando infrutífero.