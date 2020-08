Dolby Atmos para jogos: o que é e quais jogos são compatíveis?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos é a vanguarda da tecnologia de cinema em casa quando se trata de áudio surround sound. Já cobrimos o que é Atmos e como funciona antes , mas para os jogadores, as coisas estão ficando mais interessantes agora, pois é possível obter Dolby Atmos no Xbox One e no PC.

O que isso significa para você? Bem, uma experiência de jogo mais aprimorada e envolvente para começar.

O Dolby Atmos permite que o som seja projetado com precisão em um espaço tridimensional, o que significa, em teoria, que você obtém uma experiência melhor quando se trata de áudio posicional.

Isso é ótimo para jogos em que o áudio faz toda a diferença, como jogos de tiro em primeira pessoa, por exemplo. Saber de onde vêm os tiros ou ser capaz de estimar com precisão a posição do inimigo com base no som de seus passos pode significar a diferença entre a vida e a morte, a vitória e a derrota.

Para outros jogos, o Dolby Atmos simplesmente oferece uma experiência mais envolvente e envolvente. Você está rodeado por som e tem uma nova noção de onde o som está vindo no espaço do jogo.

Dolby Atmos parece ótimo para jogos, não é? Mas você deve estar se perguntando o que precisa para ter essa experiência em sua casa. Bem, a boa notícia é que pode não ser tão complicado quanto você pensa.

Existem essencialmente duas maneiras diferentes de executar o Atmos para jogos - por meio de um receiver A / V com capacidade Dolby Atmos e alto-falantes ou por fones de ouvido. Este último é muito mais fácil de configurar e entrar, mas não oferece o mesmo nível de experiência, pois é totalmente virtual, então talvez não para os audiófilos entre nós.

Isso não quer dizer que o Atmos sobre fones de ouvido ou um bom headset para jogos não seja bom.

Para a melhor experiência, o suporte Dolby Atmos é executado através da placa gráfica em um PC ou fones de ouvido e é codificado dentro do motor gráfico no qual o jogo é construído. Em outras palavras, se os desenvolvedores do jogo incluírem a codificação do Dolby Atmos no elemento de áudio da trilha sonora, você obterá um som surround verdadeiramente glorioso.

Você pode ter uma amostra do que é possível com o Dolby Atmos com este exemplo de áudio que mostra como até os fones de ouvido podem criar um som espacial fantástico.

Para começar, baixe o aplicativo Dolby Access para Windows 10 , há uma avaliação gratuita seguida por uma pequena taxa anual a ser paga para ter acesso à capacidade de executar o Dolby Atmos por meio de seu headset ou fones de ouvido.

A vantagem aqui é que você nem precisa de um fone de ouvido com som surround (na verdade, o aplicativo recomenda que você desligue qualquer funcionalidade de som surround). Um bom par de fones de ouvido estéreo ou um fone de ouvido padrão para jogos é o suficiente. Isso porque o Dolby Atmos é codificado nos jogos, então o aplicativo Dolby Access aplica a tecnologia necessária para fornecer o áudio espacial e a experiência Dolby Access.

Uma combinação do aplicativo Dolby Access e do Windows 10 com as atualizações mais recentes permite que você abra as configurações de som do seu dispositivo e aplique formatos de som espacial e som surround virtual ao áudio do fone de ouvido. Isso é relativamente simples, pois o aplicativo ativa automaticamente o Dolby Atmos nas configurações de som do Windows assim que você o ativa.

Então você só precisa garantir que tem os jogos certos para jogar, porque ambos os métodos requerem um jogo compatível com Dolby Atmos, pois não há aumento de escala de som como há para imagens HD / 4K. Portanto, você precisa garantir que tem os jogos certos antes de pensar em mergulhar.

O Overwatch da Blizzard foi um dos primeiros jogos a suportar Dolby Atmos com fones de ouvido e vimos outros jogos capazes, incluindo Star Wars Battlefront e Battlefield 1 também.

Cobriremos a lista completa de jogos compatíveis abaixo.

A Microsoft começou a lançar o bitstream pass-through para o Xbox One há algum tempo, então esse console certamente é capaz de suportar Dolby Atmos para reprodução de Blu-ray. O console agora também é capaz de rodar jogos em Dolby Atmos e vimos isso em ação e podemos atestar que é certamente impressionante.

Se você tem um receptor A / V capaz e jogos compatíveis, está pronto para começar. Caso contrário, assim como no PC, você pode comprar o aplicativo Dolby Access e desfrutar do Dolby Atmos com fones de ouvido.

A lista atual de jogos compatíveis com Dolby Atmos inclui:

Existem vários celulares diferentes que oferecem suporte para Dolby Atmos por meio de seus alto-falantes integrados. Alguns telefones modernos também oferecem suporte a variações do Dolby Atmos especificamente para jogos móveis. Normalmente, você pode encontrar essas configurações nas configurações de som do telefone. A lista de telefones que atualmente suportam Dolby Atmos inclui (mas não está limitada a):

Apple iPhone 11

Axônio 7

GM 9 Pro

Lenovo Phab 2

Lenovo Vibe K5

Huawei P30

Nokia 6

OnePlus 7 Pro

Oppo Reno

Telefone Razer

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S20

Sony Xperia 1

RealMe X

RealMe X2 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Motorola G8 Power

Nokia 9 Pureview

