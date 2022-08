Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Disney será a anfitriã de um evento de jogos dedicado aos próximos títulos de suas diferentes marcas como parte do D23 este ano.

Ele será realizado na sexta-feira 9 de setembro e será apresentado pela Kinda Funny's Blessing Adeoye Jr. Marvel games, assim como títulos da Pixar, Lucasfilm e 20th Century. Haverá também, é claro, alguns jogos da Disney.

-

Veja aqui como e quando assistir, além de algumas coisas a esperar.

O Disney & Marvel Games Showcase será transmitido ao vivo na sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Começará às 13h PDT.

Aqui estão alguns fusos horários para locais diferentes:

US West Coast: 13:00 PDT

Costa Leste dos EUA: 16h EDT

Reino Unido: 21h BST

Europa Central: 22h CEST

Japão: 5h JST (10 de setembro)

Austrália: 6h JST (10 de setembro)

A Disney & Marvel Games Showcase será transmitida ao vivo. Esperamos hospedá-lo aqui no Pocket-lint mais perto da hora.

ACABOU DE ANUNCIAR: Assista ao SHOWCASE da Disney & Marvel GAMES na sexta-feira, 9 de setembro - ao vivo de #D23Expo 2022! https://t.co/uZcDYdUZKA pic.twitter.com/RJ67ooTR2F- Disney D23 (@DisneyD23) 15 de agosto de 2022

Alternativamente, estará disponível através dos canais sociais de várias marcas diferentes da Disney:

D23Expo.com, @DisneyD23: YouTube, Twitter, e Facebook

Disney: YouTube, Twitter, e Facebook

Marvel Entertainment: YouTube, Twitter, Twitch, e Facebook

A Disney anunciou que haverá várias revelações durante seu showcase, incluindo mais detalhes e notícias sobre o Vale Disney Dreamlight, Midnight Suns da Marvel, e Lego Star Wars: The Skywalker Saga (presumivelmente DLC).

No entanto, a notícia mais empolgante é que vamos descobrir sobre o novo jogo "ensemble" da Marvel Skydance New Media em que a Skydance New Media vem trabalhando.

Escrito por Rik Henderson.