Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Além de uma infinidade de laptops convencionais e um ou dois conceitos dobráveis, a Dell apresentou um design de protótipo para um PC portátil para jogos durante a CES 2020 .

O Alienware Concept UFO é efetivamente um Nintendo Switch baseado em PC, com uma tela HD de 8 polegadas (1900 x 1200) e controladores destacáveis nas laterais - a la Joy-Cons.

Assim como o Switch, ele também possui um suporte na parte traseira para que você possa configurá-lo em qualquer lugar para jogar jogos single ou multiplayer, ou transmitir Netflix, Amazon Prime Video ou qualquer outro programa de TV ou serviço de filme.

E, como um PC com Windows 10, ele pode acessar o Steam, Epic Games, Rockstar ou outras lojas digitais para jogar qualquer jogo da sua biblioteca (ou comprar outros). Em resumo, é tudo o que sempre desejamos de um PC portátil para jogos.

No entanto, existem advertências que nos fazem pensar se algum dia conseguiremos vê-lo chegar às lojas.

Para começar, este é apenas um modelo conceitual. A Dell planeja desenvolvê-lo, mas não o veremos necessariamente disponível para compra em breve: "Nosso objetivo é criar um PC para jogos digno da marca Alienware, em um formato portátil que os jogadores poderiam usar para jogar seus jogos favoritos. Títulos de PC AAA, onde quer que estejam ", diz a empresa em um post no blog .

Mas, na realidade, existem alguns obstáculos para navegar primeiro.

O calor é um. A Dell alega que usa um processador Intel Core de 10a geração dentro do protótipo, o que é ótimo para ajudar na execução dos jogos mais recentes, mas não é necessariamente projetado para ficar confinado a um espaço tão pequeno - e que você deve gostar tanto.

Além disso, não há menção ao processamento gráfico, que precisará ser de um padrão robusto para executar bem os jogos modernos. E, se você já construiu um PC para jogos ou usou um laptop decente para jogos, saberá que a dissipação de calor também é o inimigo lá.

Em vez disso, a Dell pode optar por um processador móvel, como o AMD Ryzen 4000 , também anunciou esta CES, mas haverá alguns comprometimentos no desempenho. Talvez isso não importe, considerando a compensação pela portabilidade.

Nossa outra principal preocupação é o preço. A Dell não disse nada sobre acessibilidade durante a feira de Las Vegas e provavelmente há uma boa razão para isso. Para as especificações sugeridas, além da economia de fabricar um produto de nicho tecnológico (em vez de um console de jogos de mercado de massa), esperamos que o Concept UFO esteja no estádio de £ 700 a £ 1.000.

Alguns ficarão felizes em pagar isso, temos certeza. De fato, podemos até. Mas dificilmente rivalizaria com o que temos no momento, com o verdadeiramente excelente Nintendo Switch e Switch Lite em torno de £ 280 e £ 200 marcas respectivamente.

O preço em perspectiva também destaca uma questão que temos sobre a compatibilidade de jogos. Considerando que muitos de nossos jogos favoritos para PC não funcionam bem com os controles do joypad, o Alienware Concept UFO ficará restrito a jogar aqueles que funcionam? E, se seu preço é de duas a três vezes mais que um Switch, por que não comprar a máquina da Nintendo, pois ela também pode jogar uma vasta seleção desses jogos?

Talvez estejamos apenas representando o advogado do diabo aqui, pois nossa primeira impressão ao ver o OVNI foi "oooooo ...".

Ele marca todas as caixas de uma lista de desejos de dispositivos que abrigamos há anos. Até vimos alguns dispositivos portáteis de PC inadequados surgirem e desaparecerem no passado - principalmente porque eram subespecíficos e, portanto, incapazes de reproduzir quaisquer títulos com os quais realmente nos importamos.

Nós apenas pedimos cautela, pois, às vezes, infelizmente, o material dos sonhos permanece exatamente isso.