Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BT está oferecendo o Xbox Game Pass Ultimate grátis para clientes novos e existentes que usam seus pacotes Full Fiber Max 500 ou 900 de banda larga.

Aqueles que se inscreverem no Full Fiber Max 500 receberão seis meses grátis do Xbox Game Pass Ultimate , que inclui Cloud Gaming (para jogar no celular), mais de 300 jogos para jogar em consoles Xbox e PC, além de Xbox Live Gold para jogar online e jogos grátis mensais adicionais.

Os clientes do Full Fiber Max 900 terão o valor de 12 meses.

Este último vem em cima de uma oferta existente em que a BT fornece Xbox Game Pass Ultimate por £ 10 por mês como uma opção para todos os clientes de banda larga .

Para obter o máximo da assinatura, ajuda se você tiver um Xbox Series X / S, Xbox One e / ou um PC para jogos. No entanto, não é totalmente necessário, pois Cloud Gaming com Xbox Game Pass Ultimate oferece mais de 200 jogos para serem jogados na Internet em um dispositivo conectado, como um iPhone, iPad ou telefone ou tablet Android. Você precisará de um controlador Bluetooth para a maioria dos jogos, embora muitos também ofereçam controles de tela sensível ao toque.

Os planos Full Fiber Max 500 e 900 da BT oferecem velocidades de internet de até 500 Mbps e 900 Mbps, respectivamente.

Você pode descobrir mais sobre a banda larga BT e as ofertas aqui .

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Outubro 2021