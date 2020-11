Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você não conseguiu uma encomenda do Xbox Series X ou do Xbox Series S e é um cliente móvel BT ou EE ou banda larga, pode estar com sorte.

A BT fez parceria com a Microsoft para vender cada um dos consoles de próxima geração aos clientes por meio de suas contas de pagamento mensais MyBT ou EE .

Os clientes da BT Broadband têm a oportunidade de comprar a Série X ou S, além de uma variedade de jogos e acessórios, e pagar por eles por meio de sua conta existente. Enquanto aqueles em um plano de EE pagam mensalmente, podem pegar um dos consoles e adicionar o custo à sua conta mensal de celular. Ele será então dividido em 11 pagamentos sem juros com o serviço Adicionar ao Plano da EE.

A BT naturalmente recomenda seus próprios serviços de banda larga Superfast Fiber e Full Fiber para conectar as novas máquinas, para downloads rápidos de jogos e jogo online.

"No mundo dos jogos online, uma vitória ou perda pode ser medida em milissegundos, como resultado, os jogadores podem se beneficiar da conectividade ultrarrápida e ultrarrápida que a fibra BT e o serviço 5G da EE oferecem a eles", disse o diretor de dispositivos da BT e parcerias, Alistair Wilson.

"Ao trabalhar com fabricantes de consoles como a Microsoft, estamos ajudando os jogadores a dar suporte para que possam garantir que estão obtendo o máximo de sua experiência de jogo."

Escrito por Rik Henderson.