Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Diablo Immortal foi anunciado em 2018 pela Blizzard como seu próximo grande jogo Diablo, embora desde então tenha anunciado o Diablo 4 tanto para consoles quanto para PC para coçar a coceira dos fãs hardcore.

Para aqueles que procuram jogar um pouco de Diablo on the go, no entanto, Immortal está fora agora e fazendo ondas com dezenas de milhões de registros e downloads. Se você está prestes a iniciar sua jornada com o Diablo Immortal, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a começar.

Quando você se depara com a escolha de uma classe a partir das opções que a Blizzard lhe dá ao iniciar o jogo, talvez você não saiba para onde ir - tudo bem! Você pode escolher entre Bárbaro, Cruzado, Caçador de Demônios, Monge, Necromante e Feiticeiro.

A boa notícia é que você pode executar vários personagens na mesma conta, assim você não está trancado em nenhum estilo de jogo. Você pode experimentá-los todos antes de realmente se concentrar no que você mais gosta.

Como um jogo móvel, Diablo Immortal, sem surpresas, tem uma grande variedade de microtransações disponíveis a qualquer momento, com mais sistemas de moeda do que você pode contar às vezes. Você pode jogar o jogo por diversão, e não será excluído de nenhuma das principais missões, mas isto provavelmente se tornará um fator se você chegar a um jogo realmente de alto nível.

Algo a se saber, então, logo de cara, é que qualquer coisa que você compre no Immortal será apenas para o personagem com quem você o compra - então não compre algo assumindo que você o desbloqueará para todos os seus personagens, por mais que desejássemos que fosse o sistema.

Dependendo do telefone que você tiver, do tamanho de sua tela e muito mais, é provável que você queira ajustar um monte de configurações no início de seu tempo com o Diablo Immortal. Tenha certeza de que você pode fazer isso facilmente, e nós fomos muito rápidos em esconder as visualizações do bate-papo sobre qualquer tópico para que não tivéssemos uma caixa de bate-papo atrapalhando nossa tela.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 13 Junho 2022

Mesmo que você esteja jogando em um telefone de bandeira poderoso, por exemplo, você começará no modo padrão 30FPS, mas há uma opção de 60FPS que é como noite e dia quando você tenta, então também recomendamos mudar para isso se você não estiver muito preocupado com a vida útil da bateria ou superaquecimento.

Se você é novo na série, você pode se encontrar lendo as letras miúdas de cada novo item que você pega para trabalhar se vale a pena equipá-lo, mas você acabará descobrindo que isto não vale o tempo. Para suas primeiras horas, basta ir com qualquer coisa que tenha uma flecha verde ao lado, e ignorar ou salvar o resto no ferreiro.

Isto lhe poupará muito tempo e esforço, já que você só começará a entrar no território de encontrar equipamento que valha a pena ser transportado em detalhes depois de terminar a principal linha de busca.

Immortal tem muitas opções de multiplayer incorporadas, e desde muito cedo você começará a ver outros jogadores correndo em seu mundo, lutando contra os mesmos monstros e completando missões. Enquanto você ocasionalmente cairá em masmorras solitárias na história, quase tudo pode ser feito em conjunto.

O sistema Warband do jogo é uma maneira fácil de fazer uma festa se você tiver alguns amigos interessados, então considere usá-lo se você quiser jogar com algum multiplayer juntos.

Diablo Immortal tem sido, com razão, objeto de escrutínio sobre quantas formas emprega para incentivar os jogadores a microtransações e compras, apesar de sua estrutura livre para jogar. Embora seja perfeitamente possível jogar sem pagar nada e se divertir de acordo com suas próprias condições, ou pagar com moderação, é preciso estar ciente de que o jogo oferece oportunidades de comprar pacotes caros sem muitos limites.

Se você já caiu nessa armadilha antes em outros jogos, móveis ou não, recomendamos que se afaste totalmente do Diablo Immortal - o Diablo 4 está bem próximo, e oferecerá todas as mesmas emoções em um pacote completo, enquanto o Diablo 3 está sempre lá fora esperando para recebê-lo de volta.

Escrito por Max Freeman-Mills.