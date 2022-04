Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Certamente já se passou muito tempo, mas finalmente estamos nos aproximando do ponto em que o Overwatch 2 vai ser lançado - o jogo está em teste e estamos conseguindo ver e tentar mais e mais jogabilidade até a semana.

Após o sucesso do primeiro Overwatch, a Blizzard tem seu trabalho cortado para criar outro sucesso, mas as coisas estão parecendo bastante positivas. Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber.

Não sabemos quando o Overwatch 2 será totalmente liberado - a Blizzard está jogando suas cartas perto do peito naquela frente, apesar de ter sido refrescantemente aberta sobre o longo desenvolvimento do jogo e as mudanças que ele trará à mesa.

No entanto, há um teste beta público em andamento apenas para PC, que começou em 26 de abril de 2022. É apenas por convite e você pode se inscrever para ver se você entra no jogo aqui. Não sabemos por quanto tempo o beta vai durar, então vale a pena jogar seu chapéu no ringue mesmo agora.

Se isso significa que podemos esperar o jogo em 2022 é um palpite de qualquer um, mas certamente sugere que o Overwatch 2 não deve estar muito longe - em algum momento em 2023 deve ser o último ponto em que ele pode aparecer.

Há algumas mudanças consideráveis vindo para Overwatch 2 desde o início, que conhecemos - a maior delas é que está mudando o jogo inteiro de um jogo multiplayer 6v6 para 5v5 um - reduzindo o número de possíveis composições de equipe e apertando seus mapas.

Isto vai ser muito interessante de adivinhar com o tempo, mas certamente será um pouco inútil para clãs, equipes e grupos que estão acostumados a jogar juntos. Ainda assim, se resultar em um jogo mais fácil de manter o equilíbrio, isso pode muito bem valer a pena.

Haverá uma grande variedade de heróis disponíveis no Overwatch 2, incluindo versões retrabalhadas ou afinadas de cada herói desde o primeiro jogo. Também sabemos de pelo menos uma nova adição - Sojourn.

Ela é uma soldado com uma poderosa arma de trem que é um pacote de diversão para usar, e sua mistura de poder de fogo e mobilidade pode ser potente nas mãos certas.

Além disso, Overwatch 2 não parece reinventar a roda, com modos baseados em equipe que são familiares, incluindo modos de captura objetivos, empurrões de pontos de controle e muito mais. O cerne do jogo continua sendo esse fino equilíbrio entre as habilidades dos heróis inimigos e o gerenciamento de suas próprias habilidades para a máxima eficiência.

A lista completa de heróis confirmados para o jogo é a seguinte:

Ana

Ashe

Baptiste

Bastião

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junkrat

Lucio

Mei

Misericórdia

Moira

Orisa

Faraó

Ceifeiro

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldado 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Traçador

Fabricante de viúvas

Winston

Bola de demolição

Zarya

Zenyatta

Sabemos também que, em algum lugar abaixo da linha, a Blizzard está planejando uma experiência completa de cooperação PvE para Overwatch 2 que vê os jogadores se juntarem contra inimigos AI, mas isto agora foi desacoplado do núcleo PvP do jogo, que sairá primeiro.

É um passo bem-vindo que a Blizzard deu para garantir que o jogo não demore muito para sair, e como o multiplayer competitivo foi o coração do primeiro jogo, é reconfortante que estejamos obtendo essa seção primeiro para sua seqüência.

Escrito por Max Freeman-Mills.