Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Blizzard mudou seus planos de lançamento para Overwatch 2 e a boa notícia é que os jogadores poderão colocar as mãos no jogo antes do esperado.

A notícia vem de uma atualização do desenvolvedor de Overwatch 2 postada hoje no canal PlayOverwatch no YouTube .

A sequência de Overwatch deveria ser lançada com um modo PvP reformulado e um modo PvE totalmente novo ao mesmo tempo, mas agora a Blizzard decidiu lançar o modo PvP separadamente.

O teste alfa fechado para "funcionários da Blizzard, profissionais da Liga Overwatch e alguns outros grupos selecionados" começa hoje.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

A Blizzard diz que a versão beta apresentará um novo herói chamado Sojourn, quatro novos mapas e jogabilidade 5v5.

Os jogadores de PC poderão participar de um beta PvP fechado que deve começar no final de abril.

Os jogadores de PC interessados vão querer ir para https://playoverwatch.com/en-gb/beta/ . A partir daí, é tão simples quanto seguir as instruções:

Faça login na sua conta Battle.net no canto superior direito da página Role até a parte inferior da página beta Clique em 'Cadastre-se agora'

Então, é só cruzar os dedos e esperar para ouvir as boas notícias.

Escrito por Luke Baker.