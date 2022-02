World of Warcraft Mobile está em andamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É a época do ano em que um monte de empresas de jogos tem chamadas de ganhos para que seus investidores e o público saibam como as coisas estão indo para eles do ponto de vista comercial, com a Activision Blizzard a mais recente da linha.

Seu relatório contém muitos detalhes interessantes, mas há uma seção particularmente atraente sobre o trabalho da Blizzard na franquia Warcraft, e em particular no World of Warcraft, que ainda está forte depois de todos esses anos.

Juntamente com uma indicação de que mais conteúdo chegará ao jogo completo, o relatório revela que a Blizzard tem a intenção de “colocar o novo conteúdo móvel de Warcraft nas mãos dos jogadores pela primeira vez”. Isso tudo, mas confirma que há uma versão móvel do jogo a caminho.

Se oferecer o jogo completo, simplesmente em um nível gráfico mais baixo, mas com todo o resto intacto, certamente se tornará uma maneira muito popular de acessar o mundo do jogo e também poderá ser mais atraente para novos jogadores, o que estar informando o pensamento da Activision Blizzard.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Não há mais detalhes no relatório sobre como o jogo pode ser ou qual será a forma, mas este é certamente um para ficar de olho em mais notícias nos próximos meses.

Escrito por Max Freeman-Mills.