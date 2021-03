Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Diablo 2 permanece até hoje um dos saqueadores mais incrivelmente atraentes de todos os tempos - é um jogo que pode colocar seus ganchos em você tão profundamente que pode parecer um vício.

Incontáveis jogadores se lembram dos bons e velhos tempos de jogar até altas horas da madrugada, e muitos deles ainda têm preciosos arquivos salvos salvos em um armazenamento cuidadosamente retido. Bem, eles estão todos com sorte - a remasterização do jogo recentemente anunciada funcionará com salvamentos antigos.

Essa é uma característica bastante surpreendente, mesmo que faça sentido de uma forma prática. Como a Blizzard explicou, o jogo é um reskin, não um remake, então as engrenagens por baixo de tudo permanecem intactas. Conseqüentemente, seus antigos salvamentos não têm razão para não funcionar.

Ainda assim, em comparação com basicamente qualquer outro remaster em que possamos pensar, isso é uma coisa louca de se gabar, e mal podemos esperar para ver como as pessoas reagirão quando puderem trazer os personagens que criaram 20 anos atrás para o dia moderno.

Claro, isso só será uma opção para jogadores de PC, e o jogo será lançado no final de 2021 para quase todas as plataformas sob o console solar, em Switch, PS4, PS5, Xbox One e Series X / S. Os jogadores do console terão que começar de novo, mas isso não é realmente um grande sacrifício - você vai querer fazer um novo save de qualquer maneira para ver a aventura sombria desde o início.

Escrito por Max Freeman-Mills.