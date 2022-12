Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Diablo 4 está a caminho - há muito mais hacking e slashing a ser feito, ao que parece. O próximo jogo da megapopular franquia da Blizzard foi revelado há um bom tempo, e seu lançamento está se aproximando cada vez mais, embora muito, muito lentamente.

A quarta da série de RPG de ação será mais escura do que a última iteração - um retorno às raízes mais grandiosas do Diablo original. Portanto, aqui está tudo o que sabemos sobre o Diablo 4 até agora.

Data de lançamento do Diablo 4

Em termos de data de lançamento, a Blizzard passou alguns anos permanecendo em segredo. De fato, durante muito tempo, a única coisa que tinha dito era que não viria tão cedo: "Um jogo deste escopo leva tempo. Não vamos sair em breve, nem mesmo a Blizzard em breve", disse Barriga (como relatado pela Forbes). A demonstração jogável na Blizzcon 2019 foi aparentemente apenas o "primeiro passo inicial na jornada".

Em 2022, The Game Awards, um novo trailer brilhante anunciou a data final de lançamento do jogo, no entanto - 6 de junho de 2023.

Qual é a história por trás do Diablo 4?

"A primeira coisa que você vai notar sobre o Diablo 4 é que estamos voltando às raízes mais escuras da franquia", disse o diretor de jogos da Blizzard, Luis Barriga, durante o discurso de abertura da BlizzCon em 2019.

Quando o Diablo 4 chegar às lojas, terão passado anos e anos desde que o Diablo III foi lançado pela primeira vez, embora a Blizzard tenha lançado conteúdo para download e atualizações desde então. De fato, o último lançamento do jogo, Diablo III: Eternal Collection, foi lançado para a Nintendo Switch no final de 2018.

No entanto, já era hora de termos um novo - afinal, este será apenas o quarto Diablo de linha principal em 26 anos, portanto, há muito esperado.

Jogabilidade do Diablo 4

Em termos de jogabilidade será uma experiência semelhante ao Diablo III, parece, com uma série de habilidades para usar e muito combate sangrento e sangrento. A vitrine mais atualizada é a da apresentação do Xbox em junho de 2022, que você pode ver aqui mesmo:

Ela contém vislumbres de muitos locais e inimigos, bem como explicações de seus desenvolvedores não apenas de como a história está se moldando, mas também como o jogo final será mantido fresco com conteúdo desafiador e recompensas ricas para os jogadores mais dedicados.

Isto inclui a bem-vinda confirmação de que somente recompensas cosméticas estarão disponíveis para compra em sua loja de itens, garantindo que o melhor equipamento esteja aberto somente para aqueles que realmente o ganharam no jogo.

Olhando mais para trás, mesmo em 2019 a Blizzard mostrou uma demonstração jogável durante a Blizzcon, e você pode assistir ao vídeo de uma hora de jogo que foi postado online por Phillip Chu Joy. Isto está obviamente desatualizado, mas dá uma boa noção do que está sendo visado no Diablo 4.

A versão demo destaca três das cinco últimas classes de personagens jogáveis: o bárbaro, o druida e a feiticeira, e desde então a Blizzard também tirou a embalagem de uma quarta e quinta - o velhaco e o necromante.

O bárbaro é naturalmente um lutador hardcore, capaz de usar uma variedade maior de armas do que outros personagens. O druida pode se transformar (com fatores de forma tanto de lobisomem quanto de urso na demonstração). A feiticeira tem uma grande quantidade de magia para brincar, enquanto a vilã é especializada em fogo à distância e subterfúgios e o necromante convoca wraiths e zumbis para ajudá-los a lutar.

Há um novo sistema de habilidades e, segundo a Eurogamer, uma árvore de talentos. Enquanto a maior mudança entre o Diablo 4 e seus antecessores é que todo o jogo será colocado em um mapa de mundo aberto persistentemente online. Você poderá vaguear onde quiser, enquanto outros jogadores podem aparecer em seu jogo de tempos em tempos.

Haverá raids compartilhados, batalhas de chefes e afins, embora você também possa optar por jogar o jogo sozinho. Como antes, enquanto será um RPG baseado em saques, haverá um foco em ação de ritmo rápido.

Atualização trimestral do Diablo IV



Explore as zonas do mundo aberto do Diablo IV e descubra os muitos horrores que esperam por você.



pic.twitter.com/mR28PhrePJ- Diablo (@Diablo) 29 de março de 2022

No final de março de 2022, a Blizzard compartilhou uma grande atualização sobre o progresso do jogo, incluindo uma série de trechos de filmagens de alguns dos locais que os jogadores estarão visitando no Diablo 4.

Parece tão mal-humorado e pessimista quanto os fãs poderiam desejar, especialmente em comparação com as imagens de pré-lançamento polêmicas e coloridas que antecederam o Diablo 3.

Em que formatos o Diablo 4 será executado?

O Diablo 4 foi confirmado como vindo para PS5, Xbox Series X/S e PC. Ainda não há notícias sobre uma versão do Nintendo Switch, que pode ter algo a ver com a persistência do mundo dos jogos online.

Você não seria capaz de jogá-lo offline em suas viagens, por exemplo - algo não obrigatório para jogos Switch de sucesso.

Ofertas pré-compra Diablo 4

Como não há data de liberação e é pouco provável que seja por algum tempo, não há pré-encomendas abertas para o Diablo IV no momento.

Recomendamos que você verifique cuidadosamente o Diablo III: Coleção Eterna, se ainda não o fez. Há alguns grandes negócios para isso.

Isso deve mantê-lo em atividade por um tempo. Até descobrirmos mais da Blizzard, pelo menos.

Escrito por Rik Henderson e Max Freeman-Mills.