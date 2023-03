As coisas boas vêm para aqueles que esperam. Temos andado à procura de ofertas incríveis no Jogo do Ano nomeado Elden Ring all Black Friday, sem sucesso. No entanto, agora é a Cyber Monday, apareceu online com um desconto muito saudável.

As versões PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One do fantástico jogo da FromSoftware e Bandai Namco estão agora disponíveis por apenas $35 no Walmart nos EUA.

Infelizmente, não parece haver ofertas semelhantes para o jogo no Reino Unido, embora o Game esteja a vendê-lo a partir de £34,99.

Aqui estão as ofertas na íntegra:

Ofertas do US Elden Ring

Anel Elden para PlayStation 5

Coloque o jogo na PS5 com 25% de desconto. Esta é a versão em disco de Elden Ring. Foi de $59,99, agora apenas $35.

Elden Ring para Xbox Series X/S ou Xbox One (código digital)

Esta versão do Elden Ring para Xbox Series X/S e Xbox One vem como um código digital. Troca-o na sua Xbox e descarrega o jogo inteiro. Normalmente $59,99, agora $35.

Anel Elden para a Série Xbox X ou Xbox One (disco)

Se não quiser ir pelo caminho digital para obter o jogo, também pode comprar a versão em disco do Elden Ring que funciona na Xbox Series X e Xbox One. Nota: como a Série S da Xbox não tem uma drive de disco, é necessária a edição digital acima. Foi &59,99, agora apenas $35.

Elden Ring para PS4

Se tiver uma PlayStation 4, esta é a versão de Elden Ring para si. Normalmente $59,99, agora apenas $35.

Negócios de Elden Ring no Reino Unido

Anel Elden para PS5 (disco de pré-propriedade)

O jogo fez descer £5 do seu preço habitual para a versão pré-propriedade de Elden Ring na PlayStation 5. Foi de £39,99, agora apenas £34,99.

Elden Ring é um jogo soberbo, do mesmo estúdio que Dark Souls, Bloodborne, Sekiro e Demon's Souls.

No entanto, ao contrário destes jogos, é ambientado numa paisagem de mundo aberto com missões que se podem assumir em praticamente qualquer ordem que se deseje. Além disso, a sua história foi escrita e desenvolvida com o próprio Sr. Jogo dos Tronos George R. R. Martin.

Tendo-lhe dado cinco estrelas (a máxima distinção) na nossa crítica, dissemos que "com Elden Ring, FromSoftware superou-se até a si próprio". Não apenas trazendo a sua obra para um cenário de mundo aberto, mas criando aquilo que pode ser um dos melhores mundos de jogo de sempre.

"É, simplesmente, o melhor jogo que o criador alguma vez fez - algum feito dado o seu catálogo traseiro. Irá induzir o êxtase dos fãs de jogos semelhantes ao Souls, mas também, espera-se, irá seduzir um grande círculo de jogadores que acharam os predecessores de Elden Ring demasiado intimidadores".

É também nomeado na categoria de Melhor Jogo do próximo EE Pocket-lint Gadget Awards.