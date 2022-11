Os cavaleiros de Gotham acabam de receber um enorme corte no preço da sexta-feira negra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os Cavaleiros de Gotham estão fora há apenas algumas semanas, embora em uma janela de lançamento que viu alguns jogos absolutamente enormes serem lançados ao seu lado.

No entanto, a Warner Bros. já se mostrou apta a acertar o jogo da Família Batman com um enorme desconto para a Sexta-feira Negra - cortando seu preço pela metade nos EUA e quase a mesma quantia no Reino Unido.

O acordo também se aplica a todas as plataformas, portanto, tanto os jogadores do Xbox quanto do PlayStation são atendidos.

Para nossos leitores no Reino Unido, a boa notícia é que a Amazon conseguiu uma economia quase proporcional, cortando o preço do jogo em 40%, para apenas £29,95.

Os cavaleiros de Gotham tiveram uma imprensa dura em seu comunicado por supostas questões de desempenho, mas se você não se importar de jogar a 30FPS (e todos nós já fizemos isso muitas vezes em alguns jogos soberbos), há muito divertimento a ser tido com ele.

Você pode trocar entre quatro personagens com fluidez, fazendo com que o combate seja realmente divertido e a resolução de quebra-cabeças seja agradável, e é muito divertido jogar o que pode ser um enredo surpreendentemente emocional.

Confira nossa revisão completa dos Cavaleiros de Gotham aqui se você quiser mais detalhes, e certifique-se de pegar qualquer um dos acordos acima que funcione para você antes que eles desapareçam!

Escrito por Max Freeman-Mills.