Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há várias ofertas disponíveis para a FIFA 23 nesta sexta-feira negra, incluindo descontos no próprio jogo e pacotes com controladores, mas se você já tem a FIFA mais recente, você pode estar mais interessado neste negócio de Pontos FIFA.

Gastando com os pacotes e itens da FIFA Ultimate Team, os Pontos FUT podem realmente funcionar bastante caros quando comprados através da loja dentro do jogo. Mas, para a Black Friday, a Amazon está oferecendo ofertas através da PlayStation, Xbox e versões para PC do jogo.

Você pode obter 2.800, 5.900, ou um mamute 12.000 Pontos FIFA para seu respectivo console com 15% do custo usual. Isso funciona ainda melhor do que os descontos dentro do jogo que você recebe com a associação EA Play. Além disso, se você segurar seus pontos adquiridos até o evento de sexta-feira preta dentro do jogo da EA, você provavelmente receberá pacotes por menos do que o habitual - e/ou pacotes de edição especial.

Aqui está uma seleção das ofertas de Pontos FIFA para o FUT23:

2.800 Pontos FIFA para PS5 e PS4 - economize £3,75 A forma como a PlayStation vende Pontos FIFA, você está efetivamente comprando um cartão presente da PlayStation Store de £25 com 15% de desconto que você pode então gastar no FIFA 23 em 2.800 Pontos. Funciona ainda melhor se você for um membro da EA Play, já que você recebe essa quantidade de pontos por apenas £17,99, deixando você com um extra para gastar em mais pontos ou algo mais na PlayStaton Store. Foi de £24,99, agora £21,24. Ver oferta

12.000 Pontos FIFA para PC - economize £22 O maior pacote em oferta dá a você 12.000 pontos FIFA. Este é para a versão para PC, resgatável na Origem. Foi de £79,99, agora apenas £67,99. Ver oferta

Os acordos acima são uma amostra para cada formato. Você também pode obter os valores para cada um dos consoles e PC.

Vá até a Amazon para verificar as transações restantes.

FIFA 23 é o melhor jogo da FIFA em anos, com o patch da Copa do Mundo do Qatar 2022 recentemente adicionado ao jogo, permitindo que os jogadores emulem a jornada de sua nação favorita através do torneio.

A equipe final deste ano também acrescentou uma pilha de conteúdo da Copa do Mundo, com novos cartões temáticos, objetivos e desafios de construção de elenco até a própria final.

Escrito por Rik Henderson.